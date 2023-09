https://fr.sputniknews.africa/20230917/un-agronome-virtuel-pour-lagriculture-urbain-cree-en-russie--1062182585.html

Un "agronome virtuel" pour l'agriculture urbain crée en Russie

Des ingénieurs russes ont mis au point un système intelligent pouvant servir d'assistant dans les fermes urbaines.

La main verte. Alors que les fermes intelligentes se développent, une équipe russe vient de créer un "agronome virtuel", capable d'aider les cultures en milieu urbain. Ce système unique au monde pourrait révolutionner l'agriculture automatisée, selon les scientifiques de l'Université de Tioumen (Sibérie de l’Ouest), dont les travaux sont publiés dans la revue Informatics and Automation.Ce travail se repose sur l'intelligence artificielle (IA) pour compiler de multiples connaissances et compétences dans un seul assistant de réseau neuronal. Il analyse les paramètres des plantes sur la base des données issues de capteurs, et permet de trouver des solutions à divers problèmes.Surveillance sans relâcheLe système russe prend en compte de nombreux paramètres, du microclimat à l'éclairage. Sur la base de cette analyse, il formule des recommandations pour augmenter la productivité et la qualité des produits.Côté soins, le système ne se contente pas seulement de reconnaître les premiers signes de maladie des plantes, mais présente une palette d'options pour juguler les agents pathogènes.Une équipe de scientifiques travaille actuellement en vue d'une mise en œuvre commerciale. Un mécanisme d'apprentissage du système grâce aux commentaires des utilisateurs est aussi en cours d'élaboration.

