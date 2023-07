https://fr.sputniknews.africa/20230721/un-chercheur-en-ia-pour-la-securite-alimentaire-il-y-a-de-meilleurs-moyens-que-laccord-cerealier-1060685426.html

Un chercheur en IA: pour la sécurité alimentaire, il y a de meilleurs moyens que l'accord céréalier

L’accord céréalier a été suspendu, mais il existe un moyen beaucoup plus efficace d'aider l’Afrique: organiser une production durable de cultures vivrières... 21.07.2023, Sputnik Afrique

Un chercheur en IA : pour la sécurité alimentaire africaine, il existe de meilleures solutions que l'accord céréalier L’accord céréalier a été suspendu, mais il existe un moyen beaucoup plus efficace d'aider l’Afrique: organiser une production durable de cultures vivrières, estime Ivan Vassenyov, chercheur à l’université agraire russe. Et des développements russes dans le domaine de l’IA permettront une meilleure utilisation des cultures, des sols et des engrais.

"L'intelligence artificielle, ou plus précisément l'utilisation d'éléments logiciels intelligents, a de grandes perspectives et est une nécessité vitale lorsqu'elle est utilisée dans l'agriculture. Un agrosystème est un système extrêmement complexe qui comporte un grand nombre de facteurs en interaction." déclare Ivan Vassenyov, chef du département d’Écologie à l’université agraire d’État Timiryazev de Moscou.La mise en œuvre de l'intelligence artificielle en Afrique permettrait d’"organiser une production durable de cultures vivrières dans chaque pays". Selon M.Vassenyov, pour assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique, ce sera un moyen plus efficace que l’accord céréalier suspendu.Retrouvez également dans ce numéro:- Meshia-Cédric Oveneke, fondateur et directeur technique de Neotex, et Pierre Sedi Nzakuna, ingénieur congolais, étudiant en Génie informatique à la Faculté polytechnique de l'université de Kinshasa sur le développement de l’Intelligence artificielle en Afrique;- Bertrand Scholler, analyste français, sur le rapport du Pentagone qui reconnaît que des armes occidentales destinées à l’Ukraine ont été volées.Notre revue d’actu traitera des sujets suivants:- Cinq pays africains bien placés pour tirer profit de la hausse de la demande d’uranium;- Les États-Unis paniqués par la relation entre Pretoria et Moscou;- La Tanzanie qui souhaite lancer prochainement son premier satellite.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

2023

