https://fr.sputniknews.africa/20231010/des-chaussettes-intelligentes-pour-lutter-contre-la-demence-1062688429.html

Des chaussettes intelligentes pour lutter contre la démence

Des chaussettes intelligentes pour lutter contre la démence

Des chercheurs britanniques ont imaginé une paire de chaussette intelligente, capable d’alerter les soignants lorsqu’un patient atteint d’autisme ou de démence... 10.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-10T19:45+0200

2023-10-10T19:45+0200

2023-10-10T19:45+0200

international

démence

chaussettes

intelligence artificielle

nanotechnologies

invention

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103532/52/1035325270_0:95:1999:1219_1920x0_80_0_0_1c2f599b0fea9cd937adc44029601099.jpg

Partir du bon pied. Une invention insolite va peut-être venir faciliter la vie des personnes souffrant de démences. Des chercheurs britanniques ont en effet mis au point des chaussettes intelligentes, munies d’un système de surveillance pour suivre l’état des patients, rapporte un communiqué de l’Université de Bristol.Développées par la société Milbotix, ces drôles de chaussettes peuvent en effet analyser la fréquence cardiaque, le taux de transpiration et les mouvements de leur hôte. Cela permet de mesurer le niveau de détresse des malades. Ces données, basées sur l’intelligence artificielle, donnent aux soignants des alertes précoces vitales avant les chutes et leur permettent d’intervenir avant que l’anxiété ne s’aggrave.Des systèmes de capteurs équivalents existent déjà, mais sont parfois moins commodes à porter pour les personnes âgées, comme les trackers de poignet.Des investisseurs intéressésCes chaussettes intelligentes ont déjà été testées dans une maison de retraite à Exeter. La société Milbotix entend désormais commercialiser son produit. Elle a attiré des promesses d’investissements à hauteur de 550.000 livres (environ 675.000 dollars) de la part de 500 entités différentes.L'OMS estime que 55 millions de personnes souffrent de démence dans le monde. Un chiffre qui pourrait bondir de plus de 40% d’ici 2030, à cause du vieillissement de la population.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, démence, chaussettes, intelligence artificielle, nanotechnologies, invention, sciences et tech