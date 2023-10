https://fr.sputniknews.africa/20231015/ce-pays-maghrebin-remporte-le-premier-prix-au-festival-international-du-couscous-1062819313.html

Ce pays maghrébin remporte le premier prix au Festival international du couscous

Ce pays maghrébin remporte le premier prix au Festival international du couscous

Le couscous algérien a été primé lors d’un Festival international consacré à ce plat, en Algérie. Il y a remporté les premier et troisième prix. La version... 15.10.2023, Sputnik Afrique

La cheffe algérienne Goussem Bouziane a remporté le premier prix au Festival international du couscous, dont la 6e édition s’est tenue en Algérie.Le Tunisien Narges Bedjaoui est arrivé à la deuxième place. Le troisième prix a été décerné à une Algérienne Hakima Sadi, relate Maghreb Info.L’édition se composait de trois concours. Les participants, venus de 5 pays, ont préparé différents types de couscous, notamment au chêne, au thym, au blé, à l’orge. Il est à noter qu’en 2022 le premier prix a été remporté par la Tunisie."Cette année, l’invitation n’était pas générale et non destinée au grand public, mais plutôt sur invitation uniquement", a confié la commissaire du festival.Notoriété internationaleLe couscous est traditionnellement préparé à partir de blé local, et agrémenté de légumes frais tels que carottes, courgettes ou navets.Fin 2022, ce plat, au nom de l’Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Maroc, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

