Un plat algérien entre dans un top-20 mondial végétalien

Parmi les meilleurs plats végétaliens choisis par le guide gastronomique mondial TasteAtlas, on retrouve le pain plat algérien Mahjouba. Celui-ci a décroché la... 23.04.2023, Sputnik Afrique

Le nouveau palmarès du guide gastronomique international TasteAtlas a proposé les meilleurs plats végétaliens.La 12e position a été attribuée au pain plat algérien traditionnel Mahjouba. Celui-ci est l’un des aliments de rue les plus populaires du pays. Epais et feuilletés, ils ressemblent à des crêpes et sont faits de semoule, puis fourrés d'une combinaison de tomates et d'oignons caramélisés.La mahjouba est souvent accompagnée de sauce harissa, mais c’est facultatif.Le top 3 a été partagé entre le plat iranien zeytoon parvardeh, à savoir des olives marinées, la sauce syrienne mouhammara, à base de piment originaire d’Alep, et la salade serbe Moravska salata faite de poireaux, de tomates, de poivrons rôtis et de piments forts.D’autres plats maghrébins mis en valeurCe n’est pas la première fois que les plats maghrébins occupent une bonne position dans les classements de TasteAtlas. Mi-mars, le gâteau algérien Makrout el Louz avait été désigné comme le meilleur par ce guide gastronomique et la semaine dernière, la soupe algérienne chorba beida a fait partie du top 100 des meilleures soupes du monde.

