Cette soupe algérienne entre dans le top-100 mondial

Cette soupe algérienne entre dans le top-100 mondial

Une recette algérienne fait partie des plus appréciées par le célèbre guide de voyage TasteAtlas. La chorba beida a été donc inclue dans son top-100 regroupant... 16.04.2023, Sputnik Afrique

La chorba beida a permis à la cuisine algérienne de briller à l’échelle internationale. Ce plat, traditionnellement préparé pendant le mois de Ramadan, a fait partie d’un classement des meilleures soupes. Il s’agit du top-100 recensé par le célèbre guide de voyage TasteAtlas.C’est à la 32e position que s’est placée la chorba beida dans ce palmarès, avec une note de 4,5 sur 5.Simple à préparer, la soupe représente toutefois une combinaison parfaite de saveurs et parfums de la cuisine algérienne. Riche et nourrissante, elle est préparée à base de poulet, avec de l’oignon, des carottes, du céleri, de l’ail, du beurre, de cannelle, de pois chiche et de divers assaisonnements.À qui revient la palme?C’est la soupe japonaise Tonkotsu ramen qui détient la première place de ce classement spécialisé. Son bouillon à base de porc est onctueux, on y rajoute des nouilles fraîches et des œufs à la coque fondants.La deuxième place a été décrochée par la soupe traditionnelle polonaise Żurek, qui se prépare à base de "żur" (levain de farine de seigle).

