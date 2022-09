https://fr.sputniknews.africa/20220913/le-maroc-remporte-la-coupe-dafrique-de-la-patisserie---photos-1056167834.html

Le Maroc remporte la Coupe d'Afrique de la pâtisserie - photos

Le Maroc remporte la Coupe d’Afrique de la pâtisserie - photos

La 5ème édition de la Coupe d'Afrique de la pâtisserie, organisée à Dakhla, a vu le Maroc remporter la première place.

pâtisserie

maroc

vainqueur

concours

Les talents culinaires marocains sont mis à l’honneur. Ils ont remporté, ce samedi 10 septembre, la Coupe d’Afrique de la pâtisserie qui s’est tenue à dans le Sahara occidental, à Dakhla, rapporte Maroc Hebdo. Après 10 heures de compétition, les Marocains ont décroché ce prix devant les Iles Maurice et la Tunisie qui complètent le podium. Les trois pays ont obtenu leur billet pour la Coupe du Monde de pâtisserie qui aura lieu en janvier 2023, à Lyon.Cette 5ème édition a été marquée par la collaboration de grands chefs pâtissiers africains issus de huit pays, dont l’Égypte, le Ghana, le Burkina-Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Les participants se sont distingués par leurs techniques de travail, par la mise en valeur des goûts dans la création et la réalisation de leur plat.Vingt pays en lice pour le titre mondialLe Maroc, les Iles Maurice et la Tunisie représenteront le continent africain les 20 et 21 janvier prochain à Lyon, lors de la Coupe du Monde. 20 pays s’affronteront sur le thème du changement climatique. Pendant le concours, trois pâtissiers (un chocolatier, un expert en sucre et un spécialiste de la crème glacée) de chaque pays travailleront ensemble pour réussir les épreuves auxquelles ils seront soumis dans leur spécialité respective. L’édition 2021 fut remportée par l’Italie. L’Algérie s’est classée 10ème derrière la Russie et l’Égypte a terminé au 11ème rang.

