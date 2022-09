https://fr.sputniknews.africa/20220907/sommet-arabe-un-ministre-algerien-envoye-au-maroc-pour-linviter-a-y-participer-1056111501.html

Sommet arabe: un ministre algérien envoyé au Maroc pour l'inviter à y participer

L’Algérie a finalement décidé d’inviter le Maroc au Sommet arabe prévu à Alger, malgré la rupture de leurs relations diplomatiques depuis plus d’une année. Le... 07.09.2022, Sputnik Afrique

À l’approche du Sommet arabe prévu à Alger, les autorités algériennes prévoient d’envoyer plusieurs émissaires dans les capitales des pays de la Ligue Arabe. Ils vont transmettre des invitations à tous les Chefs d’État des pays membres de la Ligue Arabe, dont le Maroc.C’est notamment le ministre algérien de la Justice qui sera dépêché au Maroc, avec lequel les relations sont rompues depuis plus d’une année. Il se rendra aussi en Arabie saoudite et en Jordanie. Des invitations identiques destinées à la Tunisie et à la Mauritanie seront également remise par le ministre algérien de l’Intérieur, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dans un communiqué cité par la MAP.Les invitations ont déjà été transmises au Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et au Président égyptien, Abdelfattah Al Sissi.La 31èmeédition du Sommet des pays arabes se tiendra le 1er novembre 2022.

