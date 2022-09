https://fr.sputniknews.africa/20220902/le-maroc-espere-ameliorer-la-vie-de-340-millions-dafricains-grace-a-un-gazoduc-1056059341.html

Le Maroc espère améliorer la vie de "340 millions d’Africains" grâce à un gazoduc

Le Maroc espère améliorer la vie de "340 millions d’Africains" grâce à un gazoduc

Le gazoduc Maroc-Nigéria favorisera le développement d’une zone nord-ouest africaine intégrée avec une population de plus de 340 millions de personnes, affirme... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T22:54+0200

2022-09-02T22:54+0200

2022-09-02T22:54+0200

afrique

maghreb

afrique subsaharienne

maroc

nigeria

gazoduc

développement

muhammadu buhari

roi mohammed vi du maroc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102298/71/1022987195_0:0:741:417_1920x0_80_0_0_14ce6de3e1d305386f1afb08ce2a6493.jpg

Le gazoduc sous-marin reliant le Maroc et le Nigéria améliorera la situation socio-économique de plusieurs pays de la façade atlantique de l’Afrique, a déclaré le 1er septembre la Directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM), Amina Benkhadra, à Diamniadio, au Sénégal, dans le cadre de la deuxième Conférence des pays membres du bassin sédimentaire "MSGBC Oil, Gas & Power".Ce projet d’envergure, qui traverse treize pays et inclura trois pays enclavés, "contribuera à l’émergence d’une zone nord-ouest africaine intégrée, à l’accélération de l'accès de l’Afrique de l’Ouest à l’énergie et également l’accélération des projets d’électrification au profit des populations" et "aura un impact positif direct sur plus de 340 millions d’habitants", a prédit Mme Benkhadra, citée par Maghreb Arab Press.L’initiative monterait ainsi que l’Afrique peut être un modèle de développement durable, avec les énergies renouvelables et le gaz, dont "un immense potentiel" reste encore inexploité.Le plus long gazoduc sous-marin au mondeLe projet a été lancé en 2016 par le roi du Maroc, Mohammed VI, et le Président nigérian, Muhammadu Buhari.Avec une longueur annoncée de 5.660 km, il devrait devenir le plus long gazoduc sous-marin au monde.Actuellement, le projet est en phase d’étude d’ingénierie détaillée à laquelle, selon Amina Benkhadra, seront intégrés l’ensemble des pays traversés.

afrique

maghreb

afrique subsaharienne

maroc

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, afrique subsaharienne, maroc, nigeria, gazoduc, développement, muhammadu buhari, roi mohammed vi du maroc