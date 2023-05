https://fr.sputniknews.africa/20230528/ce-plat-algerien-qui-sest-distingue-parmi-les-plus-celebres-de-la-planete-1059535202.html

Ce plat algérien qui s’est distingué parmi les plus célèbres de la planète

Ce plat algérien qui s’est distingué parmi les plus célèbres de la planète

Après avoir été inscrit au patrimoine de l’UNESCO il y a quelques mois, le couscous décroche une autre distinction internationale. La recette algérienne de ce... 28.05.2023, Sputnik Afrique

La popularité du couscous algérien prospérant au-delà de son pays d’origine, elle vient d’être confirmée une fois de plus. Le classement dressé par le site World of Statistics comprend les 55 plats les plus célèbres au monde, dont ce mets en provenance d’Algérie.Fin 2022, le couscous, en tant que dossier multinational au nom de l’Algérie, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Maroc, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).Qui encore est distingué?Dans le palmarès de World of Statistics, c’est notamment la recette algérienne qui se trouve une place, parmi les plats suivants: les spaghettis italiens, la paella espagnole, les moules frites belges et bien d’autres.Outre le couscous algérien, quatre autres plats des pays du continent africain ont également été mis en valeur. On en compte ainsi deux plats égyptiens, le kosheri à base de riz et de falafel, ensuite l’injera, galette éthiopienne, et le tagine marocain.

