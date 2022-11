https://fr.sputniknews.africa/20221129/lalgerie-la-tunisie-et-la-zambie-en-lice-pour-inscrire-leurs-patrimoines-a-lunesco-1057121961.html

L’Algérie, la Tunisie et la Zambie en lice pour inscrire leurs patrimoines à l’Unesco

L’Algérie, la Tunisie et la Zambie en lice pour inscrire leurs patrimoines à l’Unesco

Le raï, chant populaire algérien, l’assaisonnement harissa tunisien et la danse kalela zambienne… Le comité du patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco... 29.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-29T11:53+0100

2022-11-29T11:53+0100

2022-11-29T11:53+0100

international

unesco

patrimoine culturel

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103349/69/1033496997_0:118:2260:1389_1920x0_80_0_0_b58ac0e184d24893f2edd802ca81ad4d.jpg

L’Unesco examine à partir du 28 novembre à Rabat les candidatures d’inscription aux listes du patrimoine immatériel de l’humanité dont trois dossiers africains.Plus concrètement, l’Algérie souhaite inscrire le chant populaire raï, né au début du XXe siècle. Il ne concourt pas comme musique, mais en tant que tradition entourant ce genre musical.À son tour, la Tunisie espère voir la harissa, savoir-faire et pratique culinaire, classée au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il s’agit d’un condiment traditionnel à base de purée de piments rouges, qui aurait été inventé au XVIe siècle.Enfin, c’est la Zambie qui met en avant son ancienne danse kalela, ou akalela en langue locale. Née à l’époque coloniale, dans les années 1950 dans la province de Luapula, elle est toujours pratiquée.Les résultats seront publiés sur les comptes Twitter de l'Unesco entre mardi 29 novembre et jeudi 1er décembre.Le couscous déjà dans la listeLe dernier patrimoine africain inscrit à l’Unesco est le couscous. Il a été classé après plusieurs années de discussions, résultat d’une candidature conjointe de quatre pays d’Afrique du Nord: l’Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, unesco, patrimoine culturel, afrique