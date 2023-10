https://fr.sputniknews.africa/20231014/au-maroc-loperation-russe-en-ukraine-aurait-perturbe-la-communication-de-la-bm-et-du-fmi-1062803177.html

Au Maroc, l'opération russe en Ukraine aurait perturbé la communication de la BM et du FMI

Réunis au Maroc pour une session annuelle, la Banque mondiale et le FMI n’ont pas pu publier la déclaration finale en raison de mésententes sur la description... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Les désaccords concernant l’opération spéciale russe en Ukraine ont empêché les fonctionnaires du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) réunis à Marrakech, au Maroc, d’adopter la déclaration finale de leur session annuelle, relate le journal Politico.Selon Politico, l'Espagne, qui présidait les discussions, avait proposé de reprendre la formulation adoptée par les dirigeants du G20 à New Delhi en septembre. Celle-ci déclarait qu'il existait "des points de vue et des évaluations différents de la situation" autour de l’Ukraine. Mais plusieurs pays dont l’Ukraine, les Pays-Bas, le Canada et des pays nordiques se sont opposés à l’adoption du texte.Le FMI a fini par publier une "déclaration du président", comme il l'avait déjà fait après les réunions du FMI et de la Banque mondiale au printemps. Les ministres des Finances et les gouverneurs centraux du G20 n’avaient pas mentionné non plus l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, ni le conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas dans leur communiqué du 13 octobre.La Russie mène son opération militaire spéciale depuis février 2022 en vue de dénazifier l’Ukraine et de libérer les habitants du Donbass qui souffraient des bombardements ukrainiens depuis 2014.

