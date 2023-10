https://fr.sputniknews.africa/20231011/le-pret-du-fmi-est-du-poison-avertit-une-economiste-francaise-1062711003.html

"Le prêt du FMI est du poison", avertit une économiste française

«Le prêt du FMI est du poison», avertit une économiste française Les institutions financières internationales provoquent souvent délibérément l'endettement des pays, ce qui entraîne leur perte de souveraineté, affirme à L’ Afrique en marche l’économiste française Hélène Clément-Pitiot. La Tunisie aurait donc tout le droit d’imposer ses conditions dans les négociations avec le FMI.

"Dans son livre choc publié en 2004 sous le titre : "Confessions d’un économiste tueur à gages", John Perkins explique que l’élite qui dirige les États-Unis en sous-main, appelée par ailleurs l’État profond, travaille d’arrache-pied à l’instauration d’une gouvernance mondiale en utilisant les institutions financières internationales pour créer les conditions permettant d’assujettir les États à cette gouvernance", indique à Radio Sputnik Afrique l’économiste française Hélène Clément-Pitiot. Selon cette chercheuse au Centre d'étude des modes d'industrialisation (CEMI) affilié à l'École de Guerre Économique (EGE), "l’endettement encouragé auprès d’organismes comme le FMI et la Banque mondiale rend possible cette stratégie".Dans le même sens, Mme Clément-Pitiot souligne qu’une fois "les États arrivent au stade de cessation de paiement à cause notamment du fardeau insupportable des intérêts de la dette, vient ensuite la perte de souveraineté par ingérence directe dans les affaires du pays. En effet, à ce stade, les pays ou les institutions bancaires créanciers imposent avec leurs armadas d’experts en redressement financiers, notamment au sein du FMI et de la Banque mondiale, des conditions sur les politiques menées dans le pays, menant dans tous les cas observés depuis les années 1980 à des catastrophes sociales".Ainsi, en guise de conclusion, l’économiste estime que "les autorités tunisiennes qui font preuve de courage politique face aux pressions du FMI ont tout à fait raison d’imposer les termes des négociations avec cette institution internationale à l’intérieur des lignes rouges délimitant la sécurité et la stabilité nationale, la justice sociale et la protection des couches populaires les plus vulnérables".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

