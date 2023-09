https://fr.sputniknews.africa/20230906/laide-occidentale-comme-instrument-de-domination-en-afrique-est-en-train-de-connaitre-sa-fin-1061930634.html

L’aide occidentale comme instrument de domination en Afrique "est en train de connaître sa fin"

L’aide occidentale comme instrument de domination en Afrique "est en train de connaître sa fin"

La perte d’influence occidentale "va crescendo" sur le continent africain, souligne auprès de Sputnik Afrique un responsable d’une association panafricaine. Se... 06.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-06T21:23+0200

2023-09-06T21:23+0200

2023-09-06T22:16+0200

afrique

russie

occident

brics

partenariat

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/1d/1060236320_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb31a9406da930e77bffd4981b09a2ab.jpg

Au Sommet de l’Afrique sur climat, la présidente de la Commission européenne a renouvelé sa promesse d’octroyer 150 milliards d’euros à l’Afrique pour lutter contre le changement climatique. Où en est-il ce soutien? Auprès de Sputnik Afrique, le fondateur de l’association Actions pour la Souveraineté des Peuples (ASP), Abdoulaye Nabaloum, revient sur la nature de toute aide occidentale au développement.D’après lui, ce type d’aide "est toujours accompagnée de l’endettement de nos États" et représente "un instrument de refinancement de l’Occident", "d’influence des dirigeants africains" et "de domination de l’Occident sur les peuples et les États africains".M.Nabaloum a en outre souligné que "la question du changement climatique ne se pose pas aux pays africains, mais plutôt aux entreprises occidentales qui sont installées en Afrique, qui sont véritablement les causes de ce réchauffement climatique en Afrique".Qui plus est, "l'Union européenne est en panne de propositions concrètes qui cadrent avec les besoins des pays africains" et le monde occidental démontre "un déclin […] qui s'accélère avec la guerre en Ukraine et aussi qui s'accélère avec la perte d'influence au niveau du Sahel".Et ce, alors que durant un an, l’UE a déjà alloué plus de 77 milliards d’euros à l’Ukraine.Les BRICS se sont mis "en branle"Alors que l’Occident jure ses grands dieux qu’il ne vise pas l’extraction de ressources du continent africain, ces dénégations ne trouvent plus écho auprès des jeunes Africains aspirant "à de nouveaux modèles de partenariat", à savoir avec les BRICS ou via les liens bilatéraux avec la Russie, l’Inde, la Chine, a poursuivi l’expert. Cela, alors que le groupe des cinq s’est mis "en branle pour que le monde occidental, qui avait pour pré carré l’Afrique, commence à revisiter sa façon de collaborer".Perte d’influence occidentalePour M.Nabaloum, suite à la perte d’influence européenne dans les pays africains, "on est face à une balance déséquilibrée en matière de collaboration et de relations ou de partenariats viables".Et d’ajouter que cette perte d’influence "va crescendo et va s'accélérer encore" et que "cette politique de domination occidentale est en train de connaître sa fin".

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, occident, brics, partenariat, opinion