https://fr.sputniknews.africa/20230926/tunis-commente-a-sputnik-afrique-les-exigences-du-fmi-en-matiere-de-reformes-1062360302.html

Tunis commente à Sputnik Afrique les exigences du FMI en matière de réformes

Tunis commente à Sputnik Afrique les exigences du FMI en matière de réformes

Face au FMI qui exige des réformes en Tunisie pour l'accord d'un prêt, le pays a ses propres lignes rouges, a indiqué à Sputnik Afrique le chef de la... 26.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-26T13:19+0200

2023-09-26T13:19+0200

2023-09-26T14:37+0200

tunisie

russie

fonds monétaire international (fmi)

sergueï lavrov

international

kaïs saïed

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/1a/1062361897_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c7cb84c5909e5ce556ee505b3ccbf906.jpg

La Tunisie n’a jamais cessé ses contacts avec le Fonds international monétaire et est prête à mener des pourparlers tout en prenant en compte ses "lignes rouges", a déclaré ce 26 septembre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, en visite à Moscou.Selon lui, la Tunisie "ne rejette pas un partenariat pour un autre""Nous avons des canaux ouverts de discussion, de partenariat et de coopération avec tous les partenaires. Nous n’avons jamais dit que nous avions coupé les ponts avec le FMI. Nous discutons avec le FMI mais en lui soumettant nos contraintes et nos conditions", a déclaré le ministre répondant à la question si Tunis se réoriente vers l'Est suite à son rejet des exigences du FMI.D'après le ministre tunisien, il ne s'agit pas "d'une insulte à autrui":"Diktat" du FMIEn juin dernier, le Président tunisien Kaïs Saïed a qualifié les conditions du prêt du Fonds monétaire international (FMI) à la Tunisie d’"inacceptables". Celles-ci risquent de nuire à la paix civile dans le pays, a-t-il déclaré lors d'un entretien à Paris avec Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI en marge du sommet du "nouveau pacte financier" entre le Nord et le Sud. Le dirigeant tunisien a ajouté que répondre aux exigences de la banque conduirait à un appauvrissement accru de la population. En avril, il avait considéré les exigences du FMI comme un "diktat". En décembre dernier, le FMI avait suspendu l'examen d'un prêt de 1,9 milliard de dollars à la Tunisie, qui connaît des difficultés économiques. Ce qui avait entraîné un conflit entre les deux parties.

tunisie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunisie, russie, fonds monétaire international (fmi), sergueï lavrov, international, kaïs saïed