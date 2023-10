https://fr.sputniknews.africa/20231012/transparence-fiscale-ces-pays-dafrique-sont-les-mieux-classes-1062735160.html

Transparence fiscale: ces pays d’Afrique sont les mieux classés

Le Bénin est premier parmi les États africains possédant les systèmes fiscaux les plus transparents, indique le rapport de l’Institut allemand pour le... 12.10.2023, Sputnik Afrique

Le Bénin, le Niger et la Tunisie figurent sur le podium du classement africain, en tenant compte de l’indice de la transparence des dépenses fiscales (GTETI), selon l’étude annuelle de l’Institut allemand pour le développement et la durabilité (IDOS) et le Conseil sur les politiques économiques (CEP, groupe de réflexion suisse) publiée le 9 octobre.Leader sur le continent, le Bénin obtient une note globale de 66,3 points sur 100, ce qui le classe 8e dans la notation internationale. Le Niger et la Tunisie ont des scores presque identiques (61,4 et 61,3) qui les positionnent respectivement à la 11e et la 12e place au rang mondial.Le Maroc et le Cameroun sont respectivement 4e et 5e position en Afrique et 19e et 25e au monde, avec des notes de 59,8 et 57,0.Viennent ensuite le Burkina Faso (6e en Afrique), l’Ouganda (7e), le Rwanda (8e), la Côte d’Ivoire (9e), la Mali (10e). Leurs notes vont de 55,4 points pour le Burkina Faso, 31e au rang mondial, et 49,6 pour le Mali, 50e au monde.Le Nigeria, l’une des plus grandes économies africaines, est classée 17e sur le continent et 59e à l’échelle internationale, avec une note de 47,5, selon l’étude d’IDOS.Podium mondialSur le plan mondial le score le plus élevé de 74,9 points sur 100 est détenu par la Corée du Sud, qui prend la tête du classement. Celle-ci est suivie du Canada (73,7) et des Pays-Bas (73,4).L’indice de transparence des dépenses fiscales est destiné à évaluer la transparence ainsi que la responsabilité des pays en matière de gestion de leurs dépenses fiscales sur la base de plusieurs critères dont la disponibilité publique des rapports et le cadre institutionnel du système de reporting fiscal du pays.

