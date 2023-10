https://fr.sputniknews.africa/20231007/top-10-des-pays-dafrique-subsaharienne-a-la-plus-grande-croissance-economique-1062618558.html

Top-10 des pays d’Afrique subsaharienne à la plus grande croissance économique

Le Rwanda occupe le premier rang du classement des pays d’Afrique subsaharienne qui affichent la croissance économique la plus rapide en 2023, indique le rapport d’octobre Africa Pulse de la Banque mondiale.L’activité économique de ce pays s’est renforcée en 2023, atteignant une croissance d’environ 7%, indiquent les données de la BM.Le PIB réel du Rwanda a augmenté de 9,2% en glissement annuel au cours du premier trimestre 2023, après une hausse de 8,2% en 2022, toujours selon les données de la BM.La deuxième position est à la République démocratique du Congo qui a connu d’ailleurs un ralentissement de son activité économique, note la BM, avec une croissance à 6,8% en 2023 (contre 8,9% en 2022).En Côte d’Ivoire, sur la troisième marche du podium, la reprise économique reste forte, avec une augmentation attendue du PIB de 6,6% en 2023. C’est l’industrie manufacturière qui est le principal moteur de sa progression, précise le rapport.La croissance de l’économie au Mozambique, de 6,5%, le place en quatrième position du classement. Celle-ci est restée solide après le passage du cyclone Freddy en février, relate le rapport. Son PIB réel au premier trimestre 2023 (4,2% en glissement annuel) est resté inchangé par rapport au trimestre précédent.L’Éthiopie clôt le top-5 avec une hausse économique d’environ 6,4%. La progression de son PIB réel devrait baisser à 5,8% en 2023, contre 6,4% en 2022, en raison de l’intensification des pressions budgétaires et extérieures. Son activité économique est supportée par l’agriculture et le secteur de services.Le Bénin (6e), le Cap-Vert (7e), l’Ouganda (8e), le Togo (9e) et la Tanzanie (10e) complètent le classement. Leurs taux de progression économique varient entre 6,3% pour le Bénin et 5,2% pour la Tanzanie.À noter qu’au Kenya, à la 13e place du classement, la reprise économique reste solide cette année malgré les tensions politiques qui sont en partie dues à l’augmentation du coût de la vie. Son activité économique augmentera de 5% en 2023, contre 4,8% en 2022, grâce à l’expansion de l’agriculture et à la reprise de la consommation privée.

