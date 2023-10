https://fr.sputniknews.africa/20231012/quelles-repercussions-de-lescalade-israelo-palestinienne-sur-lafrique-1062738861.html

Quelles répercussions de l’escalade israélo-palestinienne sur l’Afrique?

Les pays qui vont être le plus touchés par l’escalade du conflit palestino-israélien seront d'abord les États limitrophes, comme le Liban, la Syrie, l’Égypte, ainsi que l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, a déclaré à Sputnik Afrique Abdelhak Najib, analyste politique et écrivain marocain.Principe de "deux États séparés, souverains"Pour Abdelhak Najib, une solution est possible, celle qui suit la voie prônée par l’Onu:Néanmoins, une issue pourrait être trouvée par "les grandes puissances", comme les États-Unis, l’UE, la Russie et la Chine qui "doivent se mettre à table et décider une bonne fois pour toute de trouver une solution viable à ce conflit qui dure depuis plusieurs décennies".Menace d’une "guerre mondiale"Ni Washington, ni Bruxelles, ni Pékin ne seraient prêts à ce qu’éclate "un conflit de cette intensité et surtout de cette ampleur dans la région", soutient Abdelhak Najib.Position du Sahel à l’égard du conflitLe Sahel, région à majorité musulmane, soutient la cause palestinienne "avec fermeté et avec vigueur", estime M.Najib.Alors qu’Israël frappe la bande de Gaza en représailles d’une attaque d’une ampleur inédite perpétrée par le Hamas dans le sud de l’État hébreu le 7 octobre, la position africaine est unanime: dans "toutes les déclarations des responsables des pays du Sahel et même en Afrique de l'Ouest, il y a véritablement une condamnation envers cette guerre, il y a une condamnation envers cette escalade", selon l’expert.Bilan en hausseLes frappes israéliennes ont fait plus de 1.350 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la santé local. Au moins 340.000 personnes sont déplacés, selon l’agence de l’Onu pour les réfugiés de Palestine.Quant à Israël, le dernier bilan de l’attaque du Hamas fait état de plus de 1.200 morts et de près de 4.000 blessés, selon l’armée israélienne.

