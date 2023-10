https://fr.sputniknews.africa/20231012/washington-ne-pouvait-pas-ignorer-la-preparation-des-attaques-par-le-hamas-selon-moscou-1062723757.html

Washington ne pouvait pas ignorer la préparation des attaques par le Hamas, selon Moscou

Washington ne pouvait pas ignorer la préparation des attaques par le Hamas, selon Moscou

Disposant d’un potentiel important en matière de renseignement au Proche-Orient, les États-Unis ne pouvaient pas ignorer les préparatifs du Hamas sur l’attaque... 12.10.2023, Sputnik Afrique

Moscou s’est interrogé concernant le fiasco américain en matière de renseignement au Proche-Orient, alors que le Hamas a effectué le 7 octobre une attaque inédite dans le sud d’Israël.Les États-Unis surveillaient tout le cyberespace de la région, a-t-elle poursuivi, mais depuis un an, Washington n'a pas détecté le moindre signe d’embrasement et "n'a pas transmis d'informations à son allié le plus proche".Washington a l’intention de semer le chaos dans la région, a avancé la diplomate russe:Manque d’informations concrètesPour sa part, Israël a évoqué ce 12 octobre qu’il disposait de renseignements faisant état d'une attaque imminente du Hamas, mais que ces informations n'étaient pas concrètes.Milliers de mortsCes derniers jours, Israël multiplie les bombardements dans la bande de Gaza. Cela a eu pour conséquence le déplacement en interne de 338.000 Palestiniens, selon l’Onu. Et selon les autorités de Gaza, 1.200 habitants sont morts.Cette offensive a été déclenchée en représailles de l’attaque perpétrée par le mouvement islamiste Hamas le 7 octobre. Pour rappel, le territoire de l’État hébreu avait été soumis à une pluie de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Les combattants du Hamas ont ensuite pénétré dans les zones frontalières du sud d'Israël, faisant plus de 1.300 victimes, tous civils pour la plupart.

