Moscou prône la création d'un État palestinien, rappelle Poutine

Moscou prône la création d'un État palestinien, rappelle Poutine

2023-10-11T14:40+0200

La position de la Russie est bien connue des parties au conflit israélo-palestinien: elle préconise l'application des décisions de l'Onu et la création d'un État palestinien, a déclaré ce mercredi Vladimir Poutine.Tant aux États-Unis qu'en Israël, il existe beaucoup de partisans d'un État palestinien indépendant mais ce sont les forces préconisant une solution musclée qui l'emportent, a-t-il ajouté.Minimiser les pertes parmi les civilsL'extension du conflit en Israël est lourde de conséquences graves, y compris dans le domaine énergétique, a encore indiqué le Président russe lors de la Semaine russe de l'énergie qui se déroule à Moscou. Nul ne sait s'il sera possible de calmer la situation dans un proche avenir, mais cela peut entraîner de graves problèmes, a-t-il ajouté.Le Président a fait état d'un grand "acharnement" en Israël et en Palestine. Cependant, il faut chercher à minimiser les pertes parmi les civils. "Laissez tranquilles les enfants et les femmes", a-t-il appelé à l’attention des deux parties en conflit."Je ne comprends pas pourquoi les États-Unis expédient des groupes de porte-avions en mer Méditerranée", a indiqué M.Poutine en commentant le récent envoi en Méditerranée orientale du groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald Ford. Pour lui, ce n'est pas un moyen de régler les problèmes, il faut trouver des solutions de compomis.L'Irak demande la médiation de MoscouLe Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani, qui participe également à la Semaine de l'énergie, a demandé à Vladimir Poutine d'avancer une initiative de cessez-le-feu pour trouver ensuite une solution réelle au conflit israélo-palestinien.Pour sa part, le chef de l'État russe a pris la défense de l'Irak, accusé "comme d'habitude, sans preuves" d'avoir aggravé la situation au Proche-Orient. "J'espère que la raison triomphera", a déclaré M.Poutine.

