https://fr.sputniknews.africa/20231011/israel-fera-tout-pour-eradiquer-le-hamas-dit-un-ex-conseiller-du-president-1062701493.html

Israël fera tout pour éradiquer le Hamas, dit un ex-conseiller du Président

"L'objectif d'Israël est qu'à la fin de cette guerre, le Hamas n'existe plus en tant qu'organisation militaire", a indiqué à Sputnik un ancien conseiller en... 11.10.2023, Sputnik Afrique

Après l'attaque perpétrée samedi par le Hamas, Israël se trouve "dans un état de choc aigu", a indiqué à Sputnik Eylon Levy, ancien conseiller en médias internationaux du Président israélien. "Des détails commencent à resurgir sur les atrocités que le Hamas a commises dans le pays lorsqu'il a fait du porte-à-porte dans les villages israéliens, massacrant tout le monde dans la rue, brûlant des personnes vives dans leurs maisons, décapitant des habitants", avant de poster des photos sur les réseaux sociaux, a-t-il indiqué.Selon lui, il s'agit de l’un des pires attentats terroristes de l’histoire du monde et du pire massacre de Juifs depuis l’Holocauste.Détruire le HamasCommentant la défectueuse préparation de l'armée israélienne à cette attaque, M. Levy a estimé qu'à la fin de la guerre, il y aurait une commission d'enquête sur ce fait.Israël va prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éradiquer, a-t-il affirmé. L'expert a également souligné l'unité de la société israélienne face à l'ennemi."Un nid de terroristes"Depuis 2005, Israël a retiré ses soldats ainsi que 8.000 colons de la bande de Gaza, a rappelé l'expert. "Et Israël a déclaré que les Palestiniens disaient vouloir un État. Eh bien, voyons comment ils dirigent la bande de Gaza. Cela a fini par devenir un nid de terroristes […] à seulement une heure de route de Tel Aviv.""Israël a appelé à la plus grande mobilisation de réserve jamais réalisée. Et il existe certainement une possibilité d’incursion terrestre", a-t-il ajouté. Israël anéantira, selon lui, les capacités du Hamas en tant qu'organe directeur et en tant qu'entité militaire.Dans le même temps, Israël avertit également le Hezbollah, au Liban et en Iran, qu’il ne lui permettra pas d’attaquer Israël et de tenter de reproduire les mêmes atrocités, martèle Eylon Levy.Une idéologie antisémiteLe Hamas ne veut pas la paix et ne veut pas d’une solution à deux États, est convaincu l'expert. "Il veut ce qu’il appelle la libération de la Palestine. Et cela signifie l’éradication d’Israël du fleuve à la mer et le massacre de tous ceux qui y vivent."Évoquant les questions humanitaires, Eylon Levy a assuré qu'Israël prenait "les mesures nécessaires pour protéger les civils", mais que "le but ultime est de détruire l’organisation maléfique qui a commis l’une des pires atrocités de mémoire d’homme". Selon lui, l'armée israélienne a averti les habitants de Gaza des zones exactes vers lesquelles ils peuvent fuir afin de rester en sécurité.*Organisation terroriste interdite en Russie

