La diplomatie russe espère la création d’un État palestinien après le conflit

La diplomatie russe espère la création d’un État palestinien après le conflit

Le chef de la diplomatie russe a exprimé l'espoir que l'idée de créer un État palestinien après le conflit, qui a commencé ces derniers jours, serait acceptée...

2023-10-12T10:02+0200

2023-10-12T10:02+0200

2023-10-12T10:29+0200

La Russie espère qu'après la fin de la phase brûlante du conflit au Proche-Orient, tout le monde prendra au sérieux l'obligation de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité de l'Onu sur la création d'un État palestinien, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.Selon lui, les États-Unis sabotent cette décision et veulent "monopoliser, usurper les efforts de médiation".Le Président russe a aussi déclaré le 11 octobre que la Russie préconisait l’application des décisions de l’Onu et la création d’un État palestinien.Une offensive d’une ampleur inéditeLe Hamas a lancé une offensive d'une ampleur inédite le 7 octobre contre Israël. Les forces armées de l'État hébreu ont riposté par des bombardements massifs de la bande de Gaza.Intervenant le 10 octobre devant les soldats de Tsahal, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a assuré que la bande de Gaza ne retournera jamais à son état d'avant le conflit.Ce jeudi 12 octobre, Israël continue de pilonner la bande de Gaza après avoir juré d'"écraser" et de "détruire" le mouvement islamiste palestinien Hamas.Le conflit a déjà fait des milliers de morts.

2023

