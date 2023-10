https://fr.sputniknews.africa/20231011/football-le-plus-russe-des-camerounais-promet-de-jouer-avec-ses-chaussures-speciales-1062716503.html

Football: le plus russe des Camerounais promet de jouer avec ses chaussures spéciales

Le footballeur camerounais Gaël Ondoua a promis de jouer avec des chaussures ornées d’un petit drapeau russe, lors du prochain match amical à Moscou. Un clin... 11.10.2023, Sputnik Afrique

Un match disputé presque à domicile. Alors que le Cameroun se déplace à Moscou pour affronter la Russie ce 12 octobre, le milieu de terrain Gaël Ondoua ne sera pas dépaysé. Le joueur africain, qui a en effet grandi en Russie, a décidé de marquer le coup en portant une nouvelle fois ses chaussures spéciales, ornées d’un drapeau russe et camerounais.Une paire de chaussures qui avait déjà fait sensation lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Gaël Ondoua avait notamment eu le courage de la porter lors de la défaite camerounaise contre la Suisse, alors que la FIFA avait pourtant banni les symboles russes, dans le sillage du conflit en Ukraine. Mais l’histoire remonte bien plus loin, a rappelé le joueur en conférence de presse.Cette rencontre amicale contre la Russie revêt donc un caractère spécial pour Gaël Ondoua, qui dit avoir hâte d’y être. Le milieu de terrain, qui fait aujourd’hui le bonheur du Servette Football Club, continue d’entretenir de bonnes relations avec le foot russe, après être passé par le CSKA et le Lokomotiv, deux grands clubs de Moscou.Le foot russe a changéGaël Ondoua suit d’ailleurs toujours le championnat russe et ses évolutions. Il affirme que les jeunes joueurs russes ont plus de chance de se faire une place aujourd’hui. Ils n’ont plus à jouer des coudes contre les joueurs venus de l’étranger pour gratter des minutes de jeu, souligne-t-il.Gaël Ondoua compte six sélections sous le maillot du Cameroun, qu’il a porté pour la première fois en mars 2022. Le match entre la Russie et les Lions indomptables aura lieu ce 12 octobre au Stade Central Lev Yashin à Moscou. Les deux équipes ne s’étaient plus rencontrées depuis douze ans.

