La FIFA ne sanctionnera pas le Camerounais au drapeau russe sur ses crampons

Alors que la FIFA avait banni en février les emblèmes russes en raison du conflit en Ukraine, le Camerounais apparu lors d’un match avec des chaussures... 27.11.2022, Sputnik Afrique

La FIFA a décidé de ne pas sanctionner le milieu de terrain de la sélection camerounaise Gaël Ondoua pour avoir joué contre la Suisse avec des crampons ornés du drapeau russe.Pour rappel, le footballeur camerounais est apparu sur le terrain à la 68e minute du jeu avec une petite image du drapeau russe sur ses chaussures, ce qui a provoqué un tollé.La suspension des équipes russesEn février dernier, la FIFA et l’UEFA avaient suspendu de leurs compétitions "l’ensemble des équipes russes - sélections nationales ou clubs" pour une durée indéterminée à cause du conflit en Ukraine.L'équipe nationale russe n'a donc pas pu participer aux matchs d'appui pour le droit de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.En outre, avant de prendre cette mesure, parmi les restrictions imposées par la FIFA, figurait l’interdiction de l’utilisation du drapeau et de l’hymne de la Russie lors des matchs "auxquels participeront des équipes de la Fédération de football de Russie".

