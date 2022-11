https://fr.sputniknews.africa/20221125/je-ny-renoncerai-jamais-un-camerounais-joue-contre-la-suisse-avec-le-drapeau-russe---photos-1057084100.html

"Je n’y renoncerai jamais": un Camerounais joue contre la Suisse avec le drapeau russe - photos

Le milieu de terrain de la sélection camerounaise Gaël Ondoua a joué contre la Suisse avec des crampons arborant le drapeau russe. "Je joue toujours avec des... 25.11.2022, Sputnik Afrique

Le milieu défensif des Lions indomptables et du Hanovre 96 Gaël Ondoua a joué contre la Suisse en portant des crampons avec le drapeau russe.Originaire de Yaoundé, il a passé son enfance à Moscou où son père a travaillé à l’ambassade du Cameroun. Il est formé par le Lokomotiv Moscou. Il a la nationalité camerounaise et russe.Depuis, il a changé plusieurs fois de clubs, en Russie, au Danemark, en Ukraine et en Suisse, avant de signer au club allemand du Hanovre 96 évoluant dans la deuxième Bundesliga.Le Cameroun perd contre la SuisseGaël Ondoua, qui a commencé le match contre la Suisse sur le banc des remplaçants, est entré en jeu à la 68e minute.Le Cameroun a finalement perdu ce match du groupe G qui compte également la Serbie et le Brésil.Le 28 novembre, le Cameroun affrontera la Serbie et le 2 décembre, le Brésil.

