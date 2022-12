https://fr.sputniknews.africa/20221209/cest-la-russie-qui-a-fait-de-moi-un-homme-daujourdhui-un-joueur-de-foot-camerounais-se-livre-1057226733.html

"C’est la Russie qui a fait de moi un homme d’aujourd'hui": un joueur de foot camerounais se livre

"C’est la Russie qui a fait de moi un homme d’aujourd'hui": un joueur de foot camerounais se livre

Intrinsèquement lié à la Russie, où il a grandi en tant qu’homme et joueur de foot, le Camerounais Gaël Ondua parle au micro de Sputnik de son "amour illimité"... 09.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-09T18:43+0100

2022-12-09T18:43+0100

2022-12-09T18:43+0100

russie

cameroun

football

qatar

footballeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1057226581_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8dace0abe57bafeb54a9bb4b7a189eb6.jpg

Les drapeaux du Cameroun et de la Russie sur ses chaussures, des années passées au sein de clubs de foot russes et nombre de futurs projets en tête: auprès de Sputnik, le footballeur camerounais Gaël Ondua se livre sur ses liens avec ce pays où il a grandi et vécu en raison du travail de son père.Le jeune homme a pourtant choisi de jouer au sein de l’équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde 2022, d’où il revient avec des sentiments mitigés: son rêve d’enfant s’est réalisé, mais ils n’ont pas pu aller plus loin dans la compétition.Drapeau russe sur les chaussuresPour cet ancien joueur du club moscovite Locomotiv, il n’est donc guère étonnant de porter le drapeau russe sur ses chaussures, en signe de reconnaissance pour ce pays:Parmi les personnes qu’il admire, Gaël Ondua énumère "le roi Pelé", Lev Yachine, mais aussi Valeri Nepomniachi, entraîneur et footballeur soviétique qui, en 1990, a pu amener l'équipe nationale du Cameroun jusqu'aux quarts de finale.Estimant que les relations russo-camerounaises peuvent encore grandir, Gaël Ondua chérit plusieurs rêves qui, après sa carrière footballistique, le relieront à la Russie, sa "deuxième maison". Parmi ceux-ci, il nomme la création d’une académie footballistique en Russie ou gagner de grand trophée au sein de l’équipe nationale de Russie.

russie

cameroun

qatar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, cameroun, football, qatar, footballeur