Le 12 octobre à 19h (heure de Moscou) le stade VTB Arena – Dinamo de Moscou accueille un match amical entre la Russie et le Cameroun.L’équipe nationale du Cameroun est l’une des plus fortes du continent africain qui a participé 18 fois à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations.Championne olympique de 2000, Elle a remporté cinq championnats d’Afrique (1984, 1988, 2000, 2002 et 2017) et a gagné deux médailles d’argent (1986 et 2008) et deux médailles de bronze (1972 et 2021).Les Lions indomptables ont participé sept fois à la phase finale de la Coupe du monde, mais leur heure de gloire a sonné en 1990 en Italie où ils sont montés jusqu’aux quarts de finale sous la conduite de l’entraîneur soviétique Valeri Nepomniachi, mais aussi de l’attaquant Roger Milla qui a marqué quatre buts camerounais sur un total de sept.Des débuts peu prometteursRien cependant ne présageait le succès de l’équipe en Italie.Selon Valeri Nepomniachi, pendant le stage d’entraînement en Yougoslavie (plus près de l’Italie), l’équipe ne disposait que de quatre ballons bien usés. Les joueurs n’avaient ni maillots, ni shorts, ni crampons. L’équipe n’a reçu une vingtaine de ballons et des équipements sportifs que grâce à la Fédération yougoslave. Adidas a fourni l’équipement officiel à une semaine seulement du début de la compétition.En outre, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des nations en 1988, Roger Milla a décidé que c’était son dernier tournoi au sein de l’équipe nationale.Il continuait de jouer pour un club amateur réunionnais, la Saint-Pierroise, et a plusieurs fois décliné les demandes de Nepomniachi de rejoindre les Lions indomptables. Seul le Président Paul Biya a réussi à le persuader.L’exploit des Lions indomptablesAu stade de poule, le Cameroun a battu le champion du monde, l’Argentine de Diego Maradona (1-0), la Roumanie (2-1, doublé de Roger Milla) et a perdu face à l’Union soviétique (0-4).En huitième de finale, le Cameroun a battu la Colombie (2-1 après la prolongation) et Roger Milla a de nouveau marqué deux buts.Le Cameroun a été le premier pays africain à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde où ils ont été éliminés par l’Angleterre. Après avoir mené 2 à 1, ils ont perdu 2-3 après prolongation.L’Angleterre a marqué deux buts sur penalty, mais Valeri Nepomniachi a depuis affirmé que l’un d’entre eux était très contestable.Depuis, aucun autre sélectionneur n’a réussi à conduire les Lions indomptables à ce stade de la Coupe du monde.

