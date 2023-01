https://fr.sputniknews.africa/20230111/des-legendes-du-football-et-la-famille-mandela-assisteront-a-la-ceremonie-douverture-du-chan-1057563710.html

Des légendes du football et la famille Mandela assisteront à la cérémonie d’ouverture du CHAN

Des légendes du football et la famille Mandela assisteront à la cérémonie d’ouverture du CHAN

Le comité d’organisation du Championnat d’Afrique des nations a invité à la cérémonie d’ouverture huit légendes africaines du football. L’inauguration de la... 11.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-11T14:39+0100

2023-01-11T14:39+0100

2023-01-11T14:39+0100

afrique

maghreb

algérie

football

nelson mandela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/17/1046036237_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_af0f45d190003a07c0d23f00bf02907a.jpg

Le coup d’envoi du Championnat d’Afrique des nations 2022 en Algérie sera donné vendredi 13 janvier. Son premier match au stade Nelson Mandela spécialement construit pour la compétition opposera l’Algérie et la Libye.Le match sera précédé d’une cérémonie d’ouverture à laquelle assisteront plusieurs personnalités du monde du football et pas seulement.En plus du président de la FIFA Gianni Infantino et du président de la CAF Patrice Motsepe, on s’attend à la présence de légendes africaines du football.La famille Mandela sera l’invitée d’honneur de la cérémonie qui se déroulera au stade qui porte le nom du premier Président post-apartheid de l’Afrique du Sud.De grands joueurs doivent d’ailleurs assister à tout le tournoi du 13 janvier au 4 février.Il s’agit de Didier Drogba et Yaya Touré (Côte d’Ivoire), Roger Milla (Cameroun), Karim Haggui (Tunisie), Emmanuel Adebayor (Togo), Jay-Jay Okocha (Nigeria), Hadji Diouf (Sénégal) et Gyan Asamoah (Ghana).La participation du CamerounUne nouvelle rassurante est venue concernant la participation du Cameroun au championnat après des tensions entre le pays et l’Algérie depuis le barrage des qualifications pour le Mondial 2022. Les Lions indomptables envisageaient de ne pas se rendre en Algérie, la fédération camerounaise Fecafoot craignant pour la sécurité de sa délégation.Lundi 9 janvier, l’ambassadeur d’Algérie a assuré le président de la Fecafoot Samuel Eto’o que toutes les dispositions sécuritaires avaient été prises par les autorités de son pays pour une participation sans heurts du Cameroun à cette compétition.

afrique

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, algérie, football, nelson mandela