Le comité d’organisation algérien répond à la menace du Maroc de boycotter le CHAN 2023

Le comité d’organisation algérien répond à la menace du Maroc de boycotter le CHAN 2023

Alors que le Maroc a décidé de ne pas participer au CHAN-2023 en Algérie sans vol direct, le chef du comité d’organisation a répondu. La délégation marocaine... 30.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-30T09:04+0100

Après que la délégation marocaine a menacé de boycotter le Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), si le déplacement de la sélection nationale n’était pas assuré via un vol spécial de la RAM Rabat-Constantine, l’Algérie a tranché.Ainsi, le président du comité d’organisation du CHAN-2023, Rachid Oukali, a répondu au président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ. Il a affirmé le 28 décembre lors d’une conférence de presse que la délégation marocaine devrait faire une escale pour rallier l’Algérie. C’est aussi le cas de plusieurs autres délégations africaines.Une route possible via la TunisieM.Oukali a aussi noté qu’"en revanche, nous réservons un accueil chaleureux à nos invités":À cause de la fermeture de l’espace aérien algérien depuis août 2021, la délégation du Maroc devrait prendre une correspondance en Tunisie pour se rendre à Constantine, ville hôte.

