Le Maroc menace de boycotter le CHAN 2023 qui se tient en Algérie

Le Maroc menace de boycotter le CHAN 2023 qui se tient en Algérie

2022-12-29T10:12+0100

2022-12-29T10:12+0100

2022-12-29T10:12+0100

Le Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé à l’unanimité de ne pas participer à l'édition 2023 du Championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), prévu du 13 janvier au 4 février prochains en Algérie, si le déplacement de la sélection nationale n'est pas assuré via un vol spécial de la Royale Air Maroc (RAM), transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine, ville hôte des matchs du Onze national.Cette décision a été prise lors d'une réunion du comité directeur de la FRMF, tenue mardi au Complexe Mohammed VI de football à Salé, indique un communiqué de la FRMF.La FRMF avait adressé une correspondance à la Confédération Africaine de football (CAF) au sujet du respect des clauses du cahier de charges des compétitions africaines notamment en matière de la facilitation des conditions des sélections nationales participantes, où elle avait demandé le déplacement de la sélection marocaine via un vol spécial de la Royale Air Maroc (RAM), transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine, ville hôte des matchs du Onze national, relève la même source, notant que dans le cas du non-respect de ce point, le comité directeur de la FRMF a décidé à l’unanimité de ne pas participer à cette édition du CHAN.Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a, en outre, rappelé la décision prise lors du dernier comité directeur de la FRMF qui prévoit la participation de la sélection marocaine U23 à ce championnat.Par ailleurs, le comité directeur de la FRMF a convenu que si la sélection marocaine participera au CHAN, les matchs du championnat national ne connaitront aucune interruption.Outre le Championnat d'Afrique des nations de football, cette réunion du comité directeur de la FRMF a porté également sur la participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde Qatar 2022 et l’organisation de la Coupe du monde des clubs prévue du 1er au 11 février 2023 au Maroc.Boycott du CamerounLe CHAN qe pourrait être aussi boycotté par le Cameroun. Selon le média Sport News Africa, la Fédération camerounaise de football craint pour la sécurité de sa délégation suite aux tensions entre les deux pays en raison de la qualification du Cameroun au Mondial face à l’Algérie.

