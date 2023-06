https://fr.sputniknews.africa/20230629/grace-a-cet-entraineur-russe-le-cameroun-a-battu-largentine-de-maradona-au-mondial-en-1990-1060238946.html

Grâce à cet entraîneur russe le Cameroun a battu l’Argentine de Maradona au Mondial en 1990

C’est sous la supervision de l’entraîneur de foot soviétique Valeri Nepomniachi que le Cameroun a fait son plus grand succès sur le terrain de foot... 29.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-29T18:56+0200

Il y a 33 ans, le sélectionneur soviétique Valeri Nepomniachi est parvenu à amener l’équipe nationale du Cameroun aux quarts de la finale de la Coupe du monde. Auprès de Sputnik il dévoile quelques détails autour de ce jour remarquable, où ils ont pu battre l’équipe nationale de l’Argentine et son célèbre joueur Maradona.Valeri Nepomniachi s’est vu pour objectif de "préparer l'équipe psychologiquement, sans trop de stress, afin qu'elle n'ait pas peur de jouer contre le champion du monde en titre".Un coup de téléphone "au milieu de la nuit"Après avoir battu l'Argentine et la Roumanie, le Cameroun devait affronter l'URSS, pays natal du sélectionneur. Cette fois-ci, "l’atmosphère était vraiment difficile", ce, en lien avec un certain appel que plusieurs croient être rien qu’une légende. Il s’agit d’un "coup de téléphone" reçu "au milieu de la nuit" de la part du Président camerounais. Valeri Nepomniachi a donc demandé de changer la composition de l'équipe déjà annoncée.En effet, auparavant, il avait envisagé de laisser quatre joueurs se reposer après les rencontres avec l'Argen. Or, le public aurait pu penser qu’ils faisaient cela exprès pour perdre le match face à l'Union soviétique.Et de préciser qu’il a été interpellé ainsi "plus d'une fois à ce sujet", car selon son contrat, il devait "écouter les recommandations du "Conseil du Président" qui travaillait spécifiquement avec l'équipe nationale camerounaise"."Je m’en veux"Revenant sur l’échec devant l’équipe de l’Angleterre qui n’a pas permis à l’équipe du Cameroun de se qualifier pour la demi-finale, Valeri Nepomniachi garde une certaine amertume:Qualifiant les footballeurs africains de "très talentueux" et de ceux qui "aiment le football de tout leur cœur", le célèbre entraîneur estime qu’il est possible de créer "une équipe qui sera une force très redoutable".

