Ce pays des BRICS va accroître ses échanges avec la Tanzanie en monnaies locales

Ce pays des BRICS va accroître ses échanges avec la Tanzanie en monnaies locales

Le Premier ministre indien et la Présidente tanzanienne ont exprimé leur intention d'étendre le commerce bilatéral en utilisant les monnaies locales

Le 9 octobre, le Premier ministre indien Narendra Modi et la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan ont eu de vastes entretiens à New Delhi, rapportent les médias locaux. Les deux dirigeants ont passé en revue divers aspects des relations bilatérales et discuté des moyens d'approfondir davantage les liens étroits et historiques entre les deux pays.S'adressant à la presse de concert avec la Présidente tanzanienne à l’issue des pourparlers, M.Modi a déclaré que c’était un jour historique pour les relations entre l'Inde et la Tanzanie, car l'amitié séculaire a été élevée au rang de partenariat stratégique.Il a signalé que les deux pays étaient des partenaires importants dans le domaine du commerce et des investissements mutuels et que les deux parties travaillaient sur un accord visant à accroître les échanges en monnaies locales.Les parties sont tombées d’accord pour continuer les consultations "visant à résoudre tous les problèmes afin de garantir la stabilité de cet accord".Améliorer la vie des TanzaniensM.Modi a également signalé que l'Inde et la Tanzanie avaient convenu d'une feuille de route sur cinq ans dans le domaine de la défense.Il a souligné que l'Inde avait apporté une contribution significative au développement de différentes compétences en vue d'apporter des changements positifs dans la vie du peuple tanzanien en matière d'approvisionnement en eau, d'agriculture, de santé et d'éducation.Samia Suluhu Hassan effectue une visite d'État en Inde du 8 au 10 octobre à l'invitation du Président indien Droupadi Murmu.S'adressant à la presse, elle a exprimé la reconnaissance de son pays pour les excellentes relations entre les deux États depuis des décennies.

