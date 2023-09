https://fr.sputniknews.africa/20230918/les-investissements-dans-ce-pays-africain-font-un-bond-de-120-en-un-mois-1062204075.html

Les investissements dans ce pays africain font un bond de 120% en un mois

Les investissements dans ce pays africain font un bond de 120% en un mois

18.09.2023

2023-09-18T22:31+0200

2023-09-18T22:31+0200

2023-09-18T22:31+0200

La valeur des projets d’investissement en Tanzanie a dépassé 930 millions de dollars pour le seul mois d’août, indique un rapport du Centre national d’investissement. Un montant qui équivaut à une croissance de 120% pour cette période.Ces volumes sont passé de 1.060 milliards de shillings (soit 427,47 millions de dollars) au mois de juillet à 2.330 milliards de shillings (soit 931,6 millions de dollars), précise le document.C’est notamment l’agriculture qui est au centre de cette croissance rapide, poursuit l’instance. Les fonds d’investissement alloués à ce secteur ayant augmenté de plus de 275,53 milliards de shillings au cours de la période de juillet à août. Il montre également que le nombre de projets est passé de 40 en juillet à 58 en août, et l’impact positif sur l’emploi, puisque 25.700 nouveaux postes sont attendus. Les investissements étrangersSelon le rapport, le Top 3 des principales sources d’investissement direct étranger en août se compose de la Chine (avec un investissement d’une valeur de 422,25 millions de dollars contre 169 millions en juillet), de l’Ile Maurice (avec un investissement à hauteur de 24,83 millions de dollars) et l’Inde (avec un 19,75 millions de dollars contre 13,21 millions de dollars en juillet).Une économie en puissanceCette nouvelle suit la tendance de croissance de l’économie tanzanienne. Précédemment, Business Insider Africa avait rapporté que le secteur du tourisme tanzanien faisait un énorme retour.Selon les derniers chiffres de la Banque de Tanzanie, ce secteur a connu un formidable rebond, contribuant à hauteur de 2,99 milliards de dollars aux bénéfices en devises en juillet 2023, contre 1,95 milliard de dollars à la même période 2022. Cela indique une augmentation de 33% des recettes de services, atteignant 5,49 milliards de dollars en juillet 2023, contre 4,12 milliards de dollars en juillet 2022, selon la Banque de Tanzanie, a souligné Business Insider Africa.

