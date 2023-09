https://fr.sputniknews.africa/20230916/ces-deux-pays-des-brics-examinent-labandon-du-dollar-americain-1062159520.html

Ces deux pays des BRICS examinent l'abandon du dollar américain

Même si le processus n’en est qu'au "stade de discussion", New Delhi et Riyad songent déjà à passer à leurs monnaies nationales dans le commerce bilatéral. La... 16.09.2023, Sputnik Afrique

L'Inde et l'Arabie saoudite, membres des BRICS, ont entamé des discussions sur le règlement de leurs échanges commerciaux en monnaies locales, ont annoncé le 11 septembre des responsables du ministère indien des Affaires étrangères, relate le site Moneycontrol.L’Inde est le deuxième partenaire commercial de l’Arabie saoudite, et l’Arabie saoudite est le quatrième partenaire commercial de l’Inde, a précisé Ausaf Sayeed, sous-secrétaire au ministère indien des Affaires étrangères. Il souligne toutefois que les pourparlers sont au "stade de discussion".Les deux pays ont accéléré les négociations cette semaine et examinent diverses options pour utiliser les monnaies locales à des fins commerciales."La partie saoudienne est consciente que nous avons élaboré des accords similaires avec d'autres pays de la région", a ajouté M.Sayeed.Mettre fin à la dépendance à l’égard du dollarL’Inde et l’Arabie saoudite ont conclu des accords commerciaux d’une valeur de 52,76 milliards de dollars en 2022-2023. Le déficit commercial de l'Inde par rapport à l'Arabie saoudite s'élève à 31,31 milliards de dollars pour cet exercice.L'Inde a également entamé des discussions avec l'Indonésie pour régler les transactions transfrontalières en monnaie locale. Le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Tanzanie pourraient être les prochains sur la liste, selon les informations de Moneycontrol.Les pays des BRICS (Brésil, Chine, Russie, Inde, Afrique du Sud), dont l'Inde fait partie et l'Arabie saoudite sera membre dès janvier 2024, cherchent à mettre fin à leur dépendance à l’égard du dollar américain avec leurs monnaies locales. Par exemple, la part des monnaies nationales dans les règlements russo-chinois ont augmenté de 25% au début de l'année 2022 à plus de 80% à l'heure actuelle, selon le diplomate russe Gueorgui Zinoviev.

