Les principes évoqués par Poutine "sont les fondements de l'humanité, des sociétés et des relations"

Le Président russe a évoqué au Club de Valdaï la fin du colonialisme et les principes clés prônés par Moscou dans les relations internationales. Un... 06.10.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine a déclaré le 5 octobre lors de son intervention au Club de discussion Valdaï que les pays occidentaux devaient se débarrasser de la mentalité de l’ère coloniale. Cette idée a été saluée par des experts du continent africain.Comme l’a indiqué à Sputnik Afrique Philani Mthembu, directeur exécutif de l'Institut pour le dialogue mondial, l’Occident doit revoir sa position dans un paysage international en mutation et comprendre qu’il doit écouter beaucoup plus ce que disent les autres régions du monde.La nécessité du respectCommentant les six principes des relations internationales évoquées par Vladimir Poutine, M.Mthembu a surtout souligné l’inadmissibilité d’imposer à un pays ou à un peuple une manière de vivre.Selon lui, la plupart des conflits que les États africains ont connus sont "une tentative de la part de certains pays de les refaire à leur propre image".D’après lui, pour avoir plus de stabilité dans l’ordre international, il faut "plus de respect pour la différence et la diversité".Pour le géopolitologue sud-africain, certains pays peuvent retenir du discours du dirigeant russe l’importance de l’autosuffisance.Sur un pied d'égalitéDe son côté, Jafar Geletu, directeur exécutif adjoint de l'Institut des Affaires étrangères (IFA) éthiopien a déclaré auprès de Sputnik Afrique que tous les pays doivent être traités sur un pied d'égalité.D’après M.Geletu, il faut de la tolérance, de la coexistence et des bonnes relations entre les États et respecter leurs frontières, leurs cultures et leurs points de vue.Pour lui, les principes évoqués par M.Poutine "sont les fondements de l'humanité, des sociétés et des relations".Jafar Geletu a ajouté que "nous vivons dans un monde où aucun pays, quelle que soit sa puissance économique et militaire, ne peut dominer le système mondial":Plus de 100 participantsLa 20e réunion annuelle du Club de discussion international Valdaï s’est tenue du 2 au 5 octobre à Sotchi, sur le littoral de la mer Noire, en Russie.Le thème est "Multipolarité juste: comment assurer la sécurité et le développement pour tous".Cette édition du forum Valdaï réunit 140 experts, politiciens et diplomates de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud.

