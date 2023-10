https://fr.sputniknews.africa/20231005/cest-un-desastre-kiev-paniquerait-depuis-la-destitution-du-republicain-mccarthy-1062557762.html

"C'est un désastre": Kiev paniquerait depuis la destitution du républicain McCarthy

Après l'éviction du président de la chambre basse, Kevin McCarthy, Kiev craint que l'Ukraine ne soit devenue un instrument de la politique intérieure... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Les responsables ukrainiens sont pris de panique suite à la destitution de Kevin McCarthy au poste du président de la Chambre des représentants du Congrès américain, rapporte le journal Politico citant des députés de la Rada (Parlement ukrainien). En cause: la menace qui pèse sur les livraisons d'armes et l'aide financière des États-Unis.Selon Politico, "la consternation et la confusion" règnent à Kiev. Les fonctionnaires locaux ne savent pas ce qui va se passer ensuite alors que "leur allié militaire le plus fidèle semble soudain ne plus être fiable"."Nous sommes simplement devenus les otages de leur politique interne [américaine, ndlr]", a déploré le législateur ukrainien Yaroslav Zheleznyak.De plus, toujours d’après le journal, un autre député ukrainien anonyme a qualifié la situation de "coup monté".Une première dans l'histoire des États-UnisLe président de la Chambre des représentants des États-Unis, le républicain Kevin McCarthy, a été évincé le 3 octobre à l'issue d'une motion de censure introduite par un membre de son propre parti.Huit républicains se sont joints aux démocrates afin de le destituer. Le résultat final a été de 216 votes pour contre 210. C’est le républicain Matt Gaetz qui a pris cette initiative, étant mécontent du compromis que son collègue membre du parti ait fait avec les démocrates, et assuré l'adoption d'un budget de 45 jours afin d'éviter un shutdown – c’est-à-dire, une suspension des activités du gouvernement fédéral.Il a également accusé McCarthy d’avoir prétendument conclu un "accord secret" avec le Président américain Joe Biden pour financer l’Ukraine. Les représentants de la minorité démocrate et de l’aile droite de la faction républicaine se sont unis contre le président de la Chambre.C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président de la chambre des représentants soit évincé.

