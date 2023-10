https://fr.sputniknews.africa/20231005/africom-au-maroc-ou-liberia--cela-releve-plus-du-fantasme-que-de-la-realite-affirme-une-experte-1062574164.html

AFRICOM au Maroc ou Libéria : cela "relève plus du fantasme que de la réalité", affirme une experte

Dans le contexte de l'intensification des contacts entre les pays africains avec la Russie et la Chine, le Pentagone souhaiterait déplacer le siège de... 05.10.2023, Sputnik Afrique

AFRICOM au Maroc ou Libéria : cela «relève plus du fantasme que de la réalité», affirme une experte Dans le contexte de l'intensification des contacts entre les pays africains avec la Russie et la Chine, le Pentagone souhaiterait déplacer le siège de l’AFRICOM vers l'Afrique de l'Ouest. Dans L’Afrique en marche, l’enseignante-chercheuse Alésia Miloradovic se dit convaincue qu'aucun pays africain ne consentira à cette initiative.

"Je ne pense pas que la situation économique et financière dans laquelle se débattent les États-Unis actuellement pourrait être une raison de les dissuader d’aller dans une nouvelle aventure militaire loin de leur territoire", affirme à Radio Sputnik Afrique Alésia Miloradovic, enseignante-chercheuse à l’Académie de géopolitique de Paris. À ce titre, concernant la nouvelle tentative américaine d’installer le siège du commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) au Maroc ou au Libéria, selon les rumeurs, Mme Miloradovic qui rappelle que "les Américains, qui n’ont jamais accordé une grande importance à l’Afrique jusqu’aux attentats d’Al-Qaïda* contre leurs ambassades à Nairobi et Dar Es-Salaam, tentent actuellement de revenir à la charge dans le contexte d’une présence chinoise et russe de plus en plus importante en Afrique. En effet, depuis notamment le lancement du grand projet de la Route de la soie chinois et dans le contexte de l’opération spéciale militaire russe en Ukraine, qui a nettement affaiblie l’Europe, l’Afrique est devenue stratégique pour les États-Unis à cause de ses moyens humains et naturels".Toujours dans le cadre de la présence militaire occidentale en Afrique, nous avons également le plaisir de recevoir depuis Niamey, au Niger, le Secrétaire Général du Front Révolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique (F.R.S.A), Na-Allah Harouna, sur le retrait définitif des forces françaises du pays.* Organisation terroriste interdite en Russie► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

