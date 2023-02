https://fr.sputniknews.africa/20230222/washington-et-oslo-menent-des-operations-secretes-conjointes-depuis-la-guerre-du-vietnam-1057994608.html

Washington et Oslo mènent des opérations secrètes conjointes depuis la guerre du Vietnam

Après avoir accusé les États-Unis et la Norvège d’avoir miné les gazoducs Nord Stream, Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a abordé l’aspect historique du sujet. D’après lui, la décision de Washington de mener cette opération de sabotage avec Oslo n’est pas fortuite, compte tenu de la "longue et obscure histoire de collaboration de la marine norvégienne avec le renseignement américain".Opération de la CIA au large du VietnamD’après le journaliste américain, des marins norvégiens ont reconnu, dès 1964, avoir participé à une opération de la CIA au large du Vietnam.La Norvège a créé de grands navires de guerre pour défendre ses 2.250 kilomètres de côte atlantique après la Seconde Guerre mondiale. Oslo a utilisé ces navires, plus puissants que ceux des Américains, pour aider la CIA à faire pression sur les dirigeants du Vietnam du Nord pendant la guerre du même nom.Cela a finalement abouti, poursuit le journaliste, à une confrontation, le 2 août 1964, entre trois hélicoptères de combat nord-vietnamiens et deux contre-torpilleurs américains dans le golfe du Tonkin. L'un des engins américains a alors télégraphié une fausse alerte d’attaque, puis a retiré son rapport. Cependant, le Président Lyndon Johnson avait déjà affirmé à son pays que le Vietnam du Nord avait attaqué un de ses contre-torpilleurs. Pour Washington, c’était juste un prétexte pour bombarder le Vietnam du Nord et déployer son armée dans le Vietnam du Sud.Des navires norvégiens vendus à Washington?M.Hersh note que la Norvège a toujours gardé le silence sur son aide accordée aux États-Unis et sur le fait qu’elle a vendu plusieurs navires et vedettes de patrouille à la marine américaine. Citant une source au sein des services de renseignement américains, Hersh a fait savoir que le premier lot des bateaux utilisés dans la "guerre secrète" de la CIA contre le Vietnam du Nord comptait six navires et a débarqué au début de 1964 sur une base navale à Danang.Des capitaines norvégiens se trouvant à bord de ces navires étaient censés former les marins américains et sud-vietnamiens. Ces derniers ont utilisé les navires norvégiens lors d’une série d'attaques côtières secrètes dirigées par la CIA et contrôlées par les chefs d'état-major interarmées par Washington. Pourtant, les Norvégiens ont finalement participé eux-aussi à ces opérations, ajoute Hersh.Sabotage des gazoducsLe 8 février, Seymour Hersh avait publié une enquête accusant directement les États-Unis et l’Otan du sabotage des gazoducs Nord Stream fin septembre 2022. Des explosifs auraient été installés sur les conduites des pipelines durant l’opération Baltops pendant l’été 2022, par des plongeurs américains et avec l’aide de la Norvège. Les charges auraient par la suite été activées à distance.L’hypothèse de Seymour Hersh a été ensuite soutenue par le journaliste américain John Dougan. Celui-ci a relaté avoir reçu une lettre anonyme d'un des participants aux exercices Baltops 22 de l’Otan, qui détaille le sabotage.

