"Qu'il change sa tenue de camouflage et passe une cravate": Zelensky sous le feu des critiques

"Qu’il change sa tenue de camouflage et passe une cravate": Zelensky sous le feu des critiques

Le Président ukrainien devrait arrêter de jouer aux militaires et enfiler au plus vite un costume et une cravate pour mettre fin à la corruption en Ukraine, a... 03.10.2023

2023-10-03T20:30+0200

2023-10-03T20:30+0200

2023-10-03T20:30+0200

L’habit ne fait pas le moine. Alors que Politico a fait fuiter un document confidentiel américain sur la corruption en Ukraine, certains appellent le Président Volodymyr Zelensky à arrêter de jouer les chefs de guerre pour se concentrer sur ce fléau.Les soldats prennent très mal le fait d’avoir à se battre alors que les dirigeants politiques s’enrichissent illégalement, a ainsi déclaré à Politico Volodymyr Omelyan, ancien ministre des Infrastructures et désormais capitaines dans les forces ukrainiennes.Cette corruption galopante porte atteinte aux forces armées et Kiev devrait faire le ménage, sous peine de perdre davantage d’hommes, a ajouté l’ancien ministre.Washington s’inquiète aussiCe 2 octobre, Politico avait dévoilé un document confidentiel américain, dans lequel les autorités disaient s’inquiéter de la corruption en Ukraine. Le phénomène est tel que les soutiens de Kiev pourraient finir par l’abandonner si rien n’est fait pour endiguer ce fléau, soulignait ce rapport.Plusieurs affaires de corruption avaient éclaté ces derniers mois en Ukraine, dont certaines touchant directement le secteur militaire. En janvier, le ministère de la Défense avait notamment été éclaboussé par un scandale de rations alimentaires surfacturées à hauteur de 325 millions d’euros.La Justice ukrainienne s’était aussi retrouvée dans la tourmente en mai. Le président de la Cour suprême, Vsevolod Kniaziev, avait été arrêté et placé en détention dans une affaire portant sur le versement d'un pot-de-vin. Le milliardaire Kostantin Jevago, quatrième fortune du pays, aurait transféré 1,8 million de dollars à plusieurs juges de la plus haute instance judiciaire du pays.

