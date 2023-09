https://fr.sputniknews.africa/20230904/un-bouc-emissaire-le-ministre-ukrainien-de-la-defense-reznikov-annonce-sa-demission-1061852725.html

“Un bouc émissaire"? Le ministre ukrainien de la Défense Reznikov annonce sa démission

Objet de critiques en raison d'accusations de corruption, le ministre ukrainien de la Défense Reznikov a présenté sa démission. Pour Kirill Vychinski... 04.09.2023, Sputnik Afrique

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a annoncé le 4 septembre avoir remis sa démission au Parlement."J'ai remis ma lettre de démission à Rouslan Stefantchouk, président du Parlement ukrainien", a déclaré sur le réseau social X (ex-Twitter) M. Reznikov, en poste depuis novembre 2021. "Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine", a-t-il ajouté.Le 3 septembre, le Président Zelensky avait annoncé le remplacer par Roustem Oumerov. Le Parlement doit encore voter pour valider ce changement à la tête du ministère de la Défense.Impliqué dans plusieurs scandales de corruptionSi Oleksiy Reznikov explique que son départ vient de sa propre initiative, les médias occidentaux ont largement relayé le fait que cela intervient en pleine campagne de lutte contre la corruption en Ukraine. M. Reznikov, ainsi que le ministère de la Défense même, est devenu à plusieurs reprises la cible de critiques en raison de scandales de corruption.Ainsi, en janvier dernier, l'agence UNIAN et le journal Zerkalo Nedeli ont publié les résultats d'une enquête journalistique. Les auteurs, se basant sur plusieurs documents, ont découvert que le département militaire achetait des produits pour le personnel deux ou trois fois plus cher que vendu dans Kiev. M.Reznikov a qualifié ces publications d’intox afin de dénigrer la direction du ministère et a expliqué les données des factures publiées comme "une erreur dans la conversion des pièces en kilogrammes".Un autre scandale, appelé "jacket gate", concerne un contrat portant sur les fournitures de l'armée signé avec une entreprise turque. Ainsi, l'Ukraine aurait dû recevoir 4.900 vestes pour 142.000 dollars, mais le prix final était de l'ordre de 421.000 dollars.. De plus, il s'est avéré que le fournisseur n'était pas turc, mais se trouvait dans la région de Zaporojié.“Un bouc émissaire"Selon Kirill Vychinski, directeur exécutif de l’agence Rossiya Segodnya, la démission d’Oleksiy Reznikov est liée à la situation politique intérieure difficile en Ukraine en raison des scandales de corruption dans l'armée, lesquels menacent de faire baisser la cote de popularité de Volodymyr Zelensky.Nouveau ministre comme promoteur des intérêts de l'Occident?Quant à Roustem Oumerov, annoncé le 3 septembre par Volodymyr Zelensky comme le prochain ministre de la Défense, l’ancien député de Crimée et expert politique Ruslan Balbek estime auprès de Sputnik qu’il s’agit d’un protégé des États-Unis, ayant été "élevé au sein de l'International Republican Institute (IRI)"."La candidature du nouveau ministre de la Défense convient mieux à un pays qui ne décide de rien tout seul", a déclaré M.Balbek.

ukraine, kiev, volodymyr zelensky, défense, démission