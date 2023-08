https://fr.sputniknews.africa/20230828/lukraine-devoile-la-date-ou-ses-f-16-seraient-operationnels-1061692561.html

L’Ukraine dévoile la date où ses F-16 seraient opérationnels

Bien que les États-Unis aient donné leur feu vert pour l’envoi de F-16, leur aide traîne toujours. Kiev espère pourtant utiliser ces chasseurs lors des combats... 28.08.2023, Sputnik Afrique

L'Ukraine doit préparer les infrastructures pour le fonctionnement des chasseurs américains F-16, a déclaré Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, au quotidien allemand Bild. Ces derniers arriveront au bout de six mois environ, une fois la formation des pilotes achevée.Il faut également au moins six mois, et "peut-être un peu plus", pour préparer les infrastructures.L'arrivée des F-16 constituera un "point de basculement" dans le conflit, considère le ministre.Actuellement, la Russie domine le ciel. Pour certains experts américains, ce transfert ne pourra pas inverser le cours de l’opération militaire, que Moscou mène depuis le 24 février 2022.Le transfert des F-16Ce mois, les États-Unis ont donné leur feu vert pour l’envoi de F-16 à Kiev. Trois pays européens ont à ce jour décidé de livrer ces avions: le Danemark en a promis 19 tandis que les Pays-Bas devraient en fournir 42, selon Volodymyr Zelensky. On ne sait pas combien va en livrer la Norvège.Malgré les promesses, leur aide traîne toujours. Washington a annoncé avoir décidé de former des pilotes ukrainiens sur le sol américain. Les aviateurs suivront des cours d’anglais au Texas en septembre, avant de s’entraîner au pilotage en Arizona en octobre, selon le Pentagone.Réaction russeLa Russie dénonce l’aide militaire occidentale à l’Ukraine. En juin, Vladimir Poutine a fait savoir que les forces russes étudieraient des options pour détruire ces avions s'ils étaient basés en dehors de l'Ukraine.L’apparition en Ukraine de F-16 capables de transporter des armes nucléaires sera considérée par la Russie comme une menace importante, a fait savoir en juillet Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

