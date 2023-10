https://fr.sputniknews.africa/20231002/la-corruption-pourrait-decourager-loccident-dans-son-soutien-a-kiev-1062498171.html

La corruption pourrait décourager l’Occident dans son soutien à Kiev

La corruption pourrait décourager l’Occident dans son soutien à Kiev

L’Ukraine est toujours frappée par le fléau de la corruption, ce qui pourrait finir par lasser ses alliés occidentaux dans leur soutien, admet un document... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T19:04+0200

2023-10-02T19:04+0200

2023-10-02T19:04+0200

international

ukraine

corruption

états-unis

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/02/1062495925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec08bf98c52359b9ac57afb38e8c0ae.jpg

Désespérant. Alors que Kiev clame depuis plusieurs mois sa volonté de mettre fin à la corruption, celle-ci persiste à un tel point qu’elle pourrait décourager l’aide occidentale. C’est ce que rapporte d’ailleurs un document gouvernemental américain, relayé par Politico.Ce document, intitulé "Stratégie intégrée du pays" dévoile que l’administration Biden est plus préoccupée de la corruption en Ukraine qu’elle ne l’admet publiquement, note Politico. Washington craint que la persistance de ce fléau ne finisse par lasser les opinions et les dirigeants occidentaux.Motus et bouche cousueLe sujet reste cependant très sensible du côté de Washington. Alors que de nombreux républicains disent désormais leur ras-le-bol vis-à-vis de l’aide envoyée à Kiev, l’administration Biden ne veut pas leur donner des cartouches en parlant trop fort de corruption, souligne Politico.Début septembre, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avait déjà rencontré une délégation des institutions ukrainiennes de lutte contre la corruption. L’administration Biden négocie avec Kiev pour possiblement conditionner l’aide économique future à "des réformes visant à lutter contre la corruption et à faire de l’Ukraine un endroit plus attractif pour les investissements privés", a affirmé à Politico un responsable américain proche des discussions.Les scandales liés à la corruption se sont succédés ces derniers mois en Ukraine. En juillet, une affaire concernant le détournement de 5,4 millions de dollars pour des abris anti-bombes avait éclaté dans le pays.Plus récemment, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov avait été mis sur la touche. S’il avait remis de lui-même sa démission, de nombreux observateurs n’avaient pas manqué de rappeler qu’il avait été impliqué dans plusieurs scandales de corruption ces derniers mois.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, corruption, états-unis, livraison d'armes à l'ukraine