Le parquet anti-corruption ukrainien a lancé une enquête à l’encontre des responsables de l'entretien des abris anti-bombes d’un quartier d’Odessa, a déclaré à Sputnik un responsable russe des forces de l'ordre, citant des sources de l'administration militaire locale.Après inspection, 90% des refuges dans le district de Primorsky se sont révélés inutilisables ou d'une utilité limitée, selon la source. Entretemps, 200 millions de hryvnias (environ 5,4 millions de dollars) ont été alloués à leurs réparations et à leur équipement en 2022.L’argent débloqué était également destiné à les réapprovisionner en nourriture et en eau potable.DéfaillancesPlus précisément, 37 abris n'ont pas de porte d'entrée, 82 n'ont pas d'éclairage fonctionnel, 134 n'ont pas de ventilation, et 142 n'ont pas de nourriture, d'eau ni de fournitures médicales, ont précisé les sources des forces de sécurité russes de l'administration militaire régionale d'Odessa.Le contrôle a été réalisé par la direction de la région d'Odessa, en coopération avec les autorités du ministère de l'Intérieur, "dans le contexte de l'escalade de l'impact des incendies des forces armées russes sur les infrastructures critiques", toujours selon la même source.Un quart des abris radiésLa commission a ensuite ordonné de mettre hors service, "c'est-à-dire de radier, 61 des 245 abris antiatomiques du district d'Odessa Primorsky, et de procéder à des réparations dans les autres", a-t-elle précisé.Par conséquent, le bureau d'enquête de l'État et le bureau du procureur ukrainien spécialisé dans la lutte contre la corruption ont ouvert une enquête à l'encontre des fonctionnaires responsables de l'entretien et du fonctionnement des abris antiatomiques.L'administration militaire locale et le ministère de l'Intérieur avaient demandé aux organisations qui gèrent les abris de prendre des mesures pour éliminer les lacunes d'ici le 1er juillet, a souligné la source auprès de Sputnik.

