La Russie devient le plus grand fournisseur de pétrole de cet État africain

Le mois dernier, les compagnies pétrolières russes ont été les principaux fournisseurs de brut du Ghana, selon le quotidien économique Kommersant. 03.10.2023, Sputnik Afrique

Deux compagnies pétrolières russes, Lukoil et Gazpromneft, filiale de Gazprom, ont livré du brut de qualité arctique au Ghana, rapporte le quotidien Kommersant, citant les données de la société d'analyse énergétique Kpler.Selon Kpler, le destinataire de deux pétroliers transportant 1 million de barils de pétrole est la raffinerie locale de Tema dont le rendement pourrait doubler en 2024.Les données de suivi des navires montrent que la Russie n’avait pas envoyé de brut vers ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis au moins 2018 – jusqu’à ce qu’elle reprenne ses exportations au printemps, avec une livraison initiale de 600.000 barils de brut Siberian Light.Bloomberg avait précédemment rapporté que l'une des cargaisons russes avait été achetée par Platon Gas Oil Ghana, une usine adjacente à la raffinerie de Tema, construite par le groupe chinois Sentuo dans le cadre de l'initiative chinoise "La Ceinture et la Route".La nouvelle usine sera capable de traiter environ 40.000 barils par jour au cours de sa première phase d'exploitation, passant à 100.000 barils une fois la deuxième phase de construction achevée en janvier 2024, a indiqué la société.Le Ghana est un petit pays exportateur de pétrole, aux côtés des deux principaux fournisseurs de pétrole de l'Afrique subsaharienne, le Nigeria et l'Angola. Ses exportations ont atteint en moyenne 140.000 barils par jour au cours des six derniers mois. Mais avec l'augmentation des expéditions de pétrole russe, le Ghana pourrait chercher à devenir un fournisseur régional plus important, a indiqué Kommersant.Impact des sanctionsLes sanctions occidentales sur le pétrole et les produits pétroliers ont incité la Russie, autrefois plus grand fournisseur de l'Europe, à détourner ses exportations d'énergie, l'Inde et la Chine devenant les principaux acheteurs. Dans le même temps, de nombreux consommateurs européens recherchent des failles permettant des achats indirects de pétrole sanctionné, en utilisant les pays qui n’ont pas adhéré à cette interdiction, comme portes dérobées pour contourner leurs propres restrictions.Entre-temps, avant même le début des expéditions de pétrole, le Ghana était déjà devenu le premier acheteur de produits pétroliers russes en Afrique de l'Ouest. Selon Kpler, le pays a acheté 200.000 tonnes de diesel depuis mars et a également reçu des cargaisons de naphta et d'essence en septembre.Outre les exportations directes de pétrole, les entreprises russes étudient les opportunités d’extraction de brut en Afrique de l’Ouest. Lukoil détient déjà une participation de 38% dans le projet en eaux profondes Tano, dans la zone offshore du Ghana, où les gisements sont estimés entre 450 et 550 millions de barils, selon Kommersant.

