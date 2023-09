Ce pays des BRICS et cet État africain partants pour acheter du pétrole russe

https://fr.sputniknews.africa/20230922/ce-pays-des-brics-et-cet-etat-africain-partants-pour-acheter-du-petrole-russe-1062284811.html

La recherche russe de nouveaux acheteurs de pétrole brut montre des signes de succès, selon Bloomberg. Le Ghana et le Brésil ont commencé à recevoir des...

Avec le déclenchement de l’opération spéciale en Ukraine, Moscou a perdu ses débouchés avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Les marchés pétroliers russes ont, par conséquent, considérablement reculé. Mais depuis peu, ils recommencent finalement à s’accroître, à mesure que Moscou trouve de nouveaux acheteurs. Ainsi, le Ghana et le Brésil sont les premiers nouveaux marchés de pétrole brut conquis par la Russie, constate Bloomberg.Dans les mois qui ont suivi celui de février 2022, environ deux tiers des clients russes ont soudainement interrompu leurs achats de brut. Il s’agit notamment d’entreprises basées aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, mais également en Asie. Seuls deux pays, la Chine et l’Inde, ont maintenu et même augmenté leurs importations de pétrole à grands volumes. La Turquie et la Bulgarie continuent aussi leur approvisionnement, mais jouant un rôle mineur.Les volumes globaux d’exportation sont cependant restés stables, note l’agence. La Russie a même raflé le "jackpot pétrolier" en empochant des recettes pétrolières record en huit mois, a estimé le politique français François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine. Or, en raison d’une grande dépendance envers seulement que deux gros acheteurs et à l’heure d’une offre mondiale abondante, la Russie a été contrainte à offrir d’importants rabais. Fort heureusement, la tendance semble commencer à changer.L’Afrique et l’Amérique latine dans le viseurAinsi, le mois dernier, ce sont deux cargaisons de brut chargées qui ont quittées le port arctique de Mourmansk et qui sont désormais ancrées au large de la ville de Tema au Ghana. La société russe Lukoil a envoyé trois cargaisons de brut en direction du terminal brésilien Madre de Deus, énumère Bloomberg.Afin d’harmoniser la situation sur le marché pétrolier, la Russie avait décidé de diminuer ses exportations de pétrole de 500.000 barils par jour en août. Cela contribuerait à rétablir les relations sur le marché malgré l'introduction, par certains pays, d'un mécanisme de plafonnement des prix de l’or noir russe. En mai 2022, l’Union européenne avait décidé d’interdire toutes importations du pétrole russe par voie maritime. Cette mesure s’était vue doublée d’un plafonnement des prix du baril. Acté par l’Union européenne, les pays du G7 et l’Australie, l’embargo est entré en vigueur début décembre 2022. Celui qui concerne plus particulièrement les produits pétroliers russes a pris effet en février 2023.

