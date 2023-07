https://fr.sputniknews.africa/20230703/la-russie-va-reduire-volontairement-ses-exportations-de-petrole-1060307661.html

La Russie va réduire volontairement ses exportations de pétrole

La Russie va réduire volontairement ses exportations de pétrole

Pour assurer la stabilité du marché pétrolier, la Russie va une nouvelle fois délibérément restreindre ses activités. Le pays baissera ses exportations de... 03.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-03T16:18+0200

2023-07-03T16:18+0200

2023-07-03T16:18+0200

russie

réduction

exportations

pétrole

baril

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104328/66/1043286658_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8338f60148211160d6e3796e36d0b274.jpg

La Russie décide de diminuer ses exportations de pétrole de 500.000 barils par jour en août afin d’harmoniser la situation sur le marché pétrolier, a déclaré ce 3 juillet Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe.Chose promise, chose dueCette mesure s’ajoute à la décision adoptée précédemment visant à réduire la production de pétrole. En février dernier, M.Novak a annoncé que la Russie réduirait volontairement sa production de pétrole de 500.000 barils par jour en mars, et ce jusqu’à la fin de l’année.L'objectif a déjà été atteint en avril, notait le ministre à l’époque. En juin, Moscou a opté pour maintenir cette stratégie jusqu’à la fin de 2024.D’après Moscou, une telle réduction contribuerait à rétablir les relations de marché sur fond de l'introduction par certains pays d'un mécanisme de plafonnement des prix de l’or noir russe. Acté par l’Union européenne, les pays du G7 et l’Australie, l’embargo est entré en vigueur début décembre 2022. Celui qui concerne plus particulièrement les produits pétroliers russes a pris effet en février 2023.En mai 2022, l’Union européenne avait décidé d’interdire les importations du pétrole russe par voie maritime. Cette mesure s’était vu doublée d’un plafonnement des prix du baril.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, réduction, exportations, pétrole, baril