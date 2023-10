https://fr.sputniknews.africa/20231003/ce-pays-africain-a-supprime-les-visas-pour-les-touristes-russes-1062503523.html

Ce pays africain a supprimé les visas pour les touristes russes

Le 29 septembre, l’Angola a introduit un régime sans visa pour les touristes russes, selon l’ambassadeur de Russie à Luanda. Un décret a été signé par le... 03.10.2023, Sputnik Afrique

Les touristes russes n’ont plus besoin de visa pour se rendre en Angola, a annoncé l’ambassadeur russe Vladimir Tararov.Désormais, les touristes russes peuvent se rendre en Angola sans visa pour maximum 30 jours avec une seule entrée et pas plus de 90 jours par an au total. Selon M.Tararov, cette mesure facilitera sensiblement les contacts et contribue à l’essor du tourisme et des investissements.Une ligne aérienne directe au programmeIl a ajouté qu’il avait entamé les négociations sur l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Moscou et Luanda. Pour l’heure, seuls des vols avec correspondance relient les deux capitales.

