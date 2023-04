https://fr.sputniknews.africa/20230415/russie-afrique-vers-la-reprise-des-vols-directs-1058626443.html

Russie-Afrique: vers la reprise des vols directs

Russie-Afrique: vers la reprise des vols directs

Sur fond d'intensification des contacts avec l'Afrique, la reprise des vols directs entre la Russie et plusieurs pays de ce continent est à l'ordre du jour...

La Russie espère reprendre les vols directs avec de nombreux pays africains et travaille dessus, a déclaré à Sputnik Vsevolod Tkatchenko, directeur du département de l'Afrique du ministère russe des Affaires étrangères.Ces perspectives sont examinées mais "ici interviennent les questions de pertinence économique", a-t-il ajouté. Il s'agit de calculer les flux de passagers, d'accorder les libertés aériennes, c'est-à-dire les droits octroyés par des pays aux compagnies commerciales aériennes afin de survoler les espaces aériens.Le ministère, selon le diplomate, travaille également à renouveler les accords sur les communications aériennes avec de nombreux pays, ainsi qu'à trouver de nouveaux transporteurs.Des intéressésDe leur côté, des ambassadeurs de plusieurs pays ont récemment exprimé à Sputnik la volonté de leur pays de renouer avec la pratique des vols directs. C'est notamment le cas de l'ambassadeur de la République du Soudan en Russie, Mohammed Elghazali Eltijani Sirraj et de son homologue mauricien Kheswar Jankee. Ce dernier espère faire renaître ces vols en l'espace de quelques mois.L'ambassadeur de l'Angola, Augusto da Selva Cunha, pense de même, ajoutant que le plus grand aéroport du sud de l'Afrique allait ouvrir à Luanda en 2023. Le pays pourrait devenir un hub de transport pour le continent entier.

