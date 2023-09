https://fr.sputniknews.africa/20230929/top-5-des-pays-africains-au-plus-grand-nombre-dauditeurs-de-podcasts-1062445785.html

Top-5 des pays africains au plus grand nombre d’auditeurs de podcasts

Top-5 des pays africains au plus grand nombre d'auditeurs de podcasts

La nouvelle forme de contenu audio numérique est de plus en plus utilisée à travers l'Afrique. L'Afrique du Sud et le Nigéria dominent le top-5 du continent...

L’Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya, le Ghana et l’Angola constituent le top-5 des pays africains ayant le plus d’auditeurs de podcasts sur Spotify, a relaté l’agence d’information BusinessInsider Africa, citant un classement de la plateforme mondiale de streaming Spotify. Dans ce classement, l’Afrique du Sud est le pays africain dont l’audience de podcasts est la plus élevée.Le Nigéria lui emboîte le pas. Sa production de podcasts est principalement en anglais, l’augmentation de l’écoute des podcasts dans le pays a été exponentielle au cours des deux dernières années, augmentant de 222% entre 2021 et 2022. Le podcast HonestBunch, I Said What I Said, Menisms, So Nigerian et Tea with Tay sont les meilleurs podcasts locaux dans le cœur des auditeurs nigérians.Le Kenya complète le podium, devant le Ghana et l’Angola qui sont respectivement 4e et 5e.Le podcasting à l’africaineLa diversité exceptionnelle du continent enrichit le paysage du podcasting et offre une richesse de perspectives et de récits uniques à explorer, en ce sens que les podcasts africains sont publiés dans différentes langues, notamment le swahili, le yoruba, l’isiZulu et l’anglais, parlés par la moitié des 54 pays du continent.Le podcasting en Afrique plonge ses racines dans la tendance mondiale de cette forme de diffusion audio sur le web, qui a été catalysée par l’essor des smartphones et un accès plus facile à Internet.De nos jours, il est devenu un moyen dynamique permettant aux Africains de raconter, de s’engager dans des dialogues, de célébrer leurs expériences et de faire résonner leurs voix sur la scène internationale.En l’honneur de la Journée internationale du podcast, Ncebakazi Manzi, responsable des podcasts de Spotify pour l’Afrique subsaharienne, a attribué la force motrice de cette tendance de consommation de podcast à la génération Z (auditeurs âgés actuellement de 18 à 24 ans).En Afrique subsaharienne, celle-ci arrive en tête du taux d’écoute avec 39% du total des flux, selon elle.

