Anniversaire du Guinness: le top 10 des prouesses les plus variées signées par des Africains

Du plus grand nombre d’albums solos enregistrés à la plus grande quantité de sauts arrière à une main… Recensant les meilleures prouesses humaines et... 27.08.2023, Sputnik Afrique

Le Livre Guinness des records est publié annuellement depuis sa première édition à Londres en 1955, relatant tous les exploits internationaux. Ce 27 août il célèbre son 68e anniversaire. De nombreux exploits de sportifs africains y sont comme d’habitude inscrits. Mais puisque le continent est riche en diversité et en tradition, Sputnik a rédigé un top 10 davantage varié.1. Fela Kuti (Nigéria)Fela Kuti a enregistré 46 albums en tant qu'artiste solo au cours d'une carrière qui a duré 23 ans. Le premier album a été enregistré en 1969 et le dernier en 1992.2. Kimani Ng'ang'a Maruge (Kenya)Kimani Ng'ang'a Maruge est la personne la plus âgée au monde à avoir commencé l'école primaire, à l’âge de 84 ans. Ce Kényan s'est inscrit en première année Kapkenduiyo, à Eldoret, au Kenya, le 12 janvier 2004.Il portait même l'uniforme de l'école et espérait atteindre la huitième année. Le 6 avril 2004, Ng'ang'a avait réussi ses premiers examens de fin d'année avec des A en anglais, en kiswahili et en mathématiques, ce qui le plaçait parmi les cinq meilleurs élèves de la classe. La directrice de l'école, Mme Jane Obinchu, l'a nommé chef de classe en guise de récompense.3. Wizkid (Nigéria)Ayo Balogun, plus connu sous le nom de Wizkid, détient un record du monde en tant qu'artiste ayant été le premier à atteindre un milliard de streams sur Spotify. Wizkid y est parvenu grâce à One Dance de Drake (Canada), qui le mettait en scène avec Kyla, le 16 décembre 2016.4. Percy Mailela (Afrique du Sud)La plus grande mosaïque de marc de café mesure 25,96 mètres carrés. Elle a été réalisée par BrainFarm (PTY) Ltd et Percy Maimela à Sandton, Gauteng, Afrique du Sud, le 12 septembre 2019.L'image représentée est le visage de DJ Black Coffee, un producteur de disques sud-africain.5. Rema (Nigéria)Signé par le label nigérian Mavin, le jeune rappeur Rema est entré dans le livre Guinness des records en tant que premier artiste à être en tête de la première édition du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) avec son single "Calm Down". Il s'est hissé au sommet des hit-parades mondiaux avec sa chanson.6. Tameru Zegeye (Éthiopie)Tameru Zegeye a battu le record du 100 mètres, le 6 mars 2014, dans une catégorie particulière: en équilibre sur des béquilles et dans la position du poirier. Son temps: 57 secondes.L'artiste de cirque Tameru est né avec des pieds déformés et a appris à se déplacer sur ses mains dans sa petite enfance.7. Halima Cissé (Mali)Halima Cissé a accouché le 4 mai 2021 par césarienne de neuf bébés, cinq filles et quatre garçons, dans une clinique de Casablanca, au Maroc. Chacun des enfants pesait entre 500 g et 1 kg. Il s'agit de la première incidence connue de nonuplés survivant à la naissance.8. Hilda Bassey (Baci) (Nigéria)Hilda Bassey (Baci) a battu le 15 mai 2023 le record de la plus longue session de cuisine en solo: 93 heures et 11 minutes.Elle a tenté d'établir ce record pour "mettre la cuisine nigériane sur la carte" et "inspirer les jeunes femmes africaines à poursuivre leurs rêves".9. Godswill Akpabio Unity Choir (Nigéria)Le plus grand groupe de chanteurs de chants de Noël a été constitué par la chorale Godswill Akpabio Unity Choir (Nigéria). L’événement a rassemblé 25.272 personnes au stade d'Uyo Township, à Akwa Ibom, le 13 décembre 2014.10. Zama Mofokeng (Afrique du Sud)Zama Mofokeng a réalisé le plus grand nombre de sauts périlleux arrière consécutifs à une main (36 en tout), le 27 mars 2021.Il a ainsi battu son propre record avec deux mains.

